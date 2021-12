Lieferengpässe: Unternehmen in SH blicken pessimistisch auf 2022 Stand: 29.12.2021 06:00 Uhr Hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie Lieferengpässe machen vielen Unternehmen in Schleswig-Holstein weiter zu schaffen. In der Holzbranche glauben nur wenige, dass es 2022 besser wird.

Logistik- und Industriebetriebe, Dienstleister - laut Industrie- und Handelskammer (IHK) sehen fast 80 Prozent aller Unternehmen im Land in den steigenden Preisen und Lücken in den Lieferketten ein Risiko für ihr Geschäft. Geschäftslage gut - Stimmung und Aussicht getrübt. Laut IHK Schleswig-Holstein sind inzwischen fast alle Betriebe von den steigenden Kosten und Lieferproblemen betroffen - große und kleine Betriebe. In der Industrie sind es laut einer Umfrage der IHK vier von fünf Unternehmen.

Fast alle Branchen betroffen

Laut IHK treffen die Probleme inzwischen nicht nur einzelne Wirtschaftszweige, sondern Betriebe fast aller Branchen in nahezu allen Größenklassen. "Einige Unternehmen haben uns berichtet, dass sie die Weihnachtsfeiertage genutzt haben, um die Werkstore mal ein paar Tage länger geschlossen zu lassen, damit sich die Lager auch mal wieder füllen können", sagt Karsten von Borstel von der IHK Schleswig-Holstein. Insgesamt aber bleibe die Situation angespannt. "Dabei sorgen die angespannten Energiepreise natürlich für zusätzlichen Druck und dort befürchten wir, könnte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein."

Für den Endverbraucher heißt das, dass er sich auf höhere Preise einstellen muss. Laut IHK werden die Unternehmen die gestiegenen Kosten auf ihre Produkte und Dienstleistungen aufschlagen. Auch die Lieferengpässe werden sich demnach so bemerkbar machen: bei hoher Nachfrage ein kleines Angebot, die Preise steigen - zum Beispiel für Holz, Beton oder Kunststoffe.

Holzhandel: Zweifel, dass sich die Situation bald entspannt

Ähnlich belastet zeigt sich die Lage im Baugewerbe. Holz ist zuletzt erneut teurer geworden - um mehr als 30 Prozent. Der Handel hatte im Weihnachtsgeschäft vor allem mit Lieferengpässen zu kämpfen. Und: Nur wenige Betriebe gehen laut IHK davon aus, dass sich die Situation auf dem Rohstoffmarkt schnell wieder entspannt - und wenn, dann frühestens Mitte kommenden Jahres. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) glaubt, dass die Lage bei den Lieferengpässe erst Ende 2022 besser wird.

