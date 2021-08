Exzellente Forschung aus SH: Dorothea-Erxleben-Preis vergeben Stand: 30.08.2021 19:00 Uhr Der mit insgesamt 200.000 Euro dotierte Dorothea-Erxleben-Preis ist verliehen worden. Zwei Kieler und eine Lübecker Forscherin dürfen sich über Förderungen ihrer Projekte freuen.

Zum zweiten Mal wurde am Donnerstag der Dorothea-Erxleben-Preis vergeben. Simone Fulda, Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, und Gabriele Gillessen-Kaesbach, Präsidentin der Universität zu Lübeck, verliehen ihn an drei Forscherinnen - zwei aus Kiel und eine aus Lübeck. Die Forscherinnen-Preise sind Teil des Dorothea-Erxleben-Programms für Gleichstellung des Clusters, dem Förderprogramm für mehr Chancengleichheit von Frauen und Männern in Klinik und Forschung. Die Preise werden ausschließlich an Wissenschaftlerinnen aus dem Cluster vergeben mit dem Ziel, deren exzellente Forschungstätigkeit im Bereich der Entzündungsforschung zu unterstützen und damit auch ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Konkurrenz um Fördermittel zu steigern. Benannt ist die Auszeichnung nach Dorothea Christiane Erxleben, die Mitte des 18. Jahrhunderts als erste Ärztin in Deutschland promovierte und als Ärztin praktizierte.

Erster Preis geht an Petra Bacher

Der erste Preis, dotiert mit 100.000 Euro, ging an Petra Bacher. Seit drei Jahren ist sie Juniorprofessorin am Institut für Immunologie und Immungenetik und dem Institut für klinische Molekularbiologie (IKMB) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Ihr Schwerpunkt ist die Rolle des Immunsystems bei Entzündungskrankheiten. Ihr Fokus liegt dabei auf den sogenannten CD4+ T-Zellen. Diese Zellen sind üblicherweise für eine gesunde Immunantwort zuständig. Doch bestimmte T-Zellreaktionen können auch zu Krankheiten und chronischen Entzündungen führen.

Auswirkungen auf Impferfolge

Aktuell beschäftigt sich Bacher mit T-Zellen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Mit einer ihrer Arbeiten konnte sie bereits nachweisen, dass Gedächtnis-T-Zellen bei Personen vorhanden sind, die noch keine Corona-Infektion hatten. Statt eine besonders gute Immunantwort zu bilden, könnten diese Zellen aber mitverantwortlich für schwere Verläufe sein. Daher forscht sie aktuell daran, wie diese Zellen eine Impfung und entsprechend den Impferfolg beeinflussen. "Das ist natürlich von direkter klinischer Relevanz, zum Einen um zu verstehen, wie gut die Impfung einzelne Menschen und Altersgruppen schützt, aber auch um die überschießende T-Zell-Entzündung zu verstehen, die bei schwerer Covid-19-Erkrankung beobachtet wird", erklärte Petra Bacher.

Weiterer Preis an Molekularbiologin Corinna Bang

Die beiden weiteren Preise - dotiert mit je 50.000 Euro - wurden an die Molekularbiologin Corinna Bang und an Julia Pagel, Kinderärztin am UKSH in Lübeck, verliehen. Bang erforscht das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die einen Körper besiedeln. Ihr Fokus liegt dabei auf chronischen Entzündungen. Sie sucht nach gemeinsamen Mechanismen und Einflüssen des Mikrobioms, die den Entzündungen zugrunde liegen, egal, an welchem Organ sie sich letztlich zeigen. In ihren vorherigen Arbeiten konzentrierte sie sich auf Menschen mit Multipler Sklerose (MS) und konnte Veränderungen im Darm- und Mundmikrobiom feststellen, die so auch bei Menschen mit chronischen Darmentzündungen auftreten.

Ziel von Bang: Mehr Forschung für MS-Patienten

Bisher untersuchte Bang nur MS-Patienten und Patientinnen, die bereits medikamentös behandelt wurden. "Im nun geplanten Projekt wollen wir unter anderem Patientinnen und Patienten mit MS und solche mit chronischen Darmentzündungen untersuchen, bei denen die MS beziehungsweise die Darmentzündung gerade erst diagnostiziert wurde und noch nicht mit Medikamenten behandelt wurde", erklärte Bang. Mit dem Fördergeld will sie untersuchen, welche Mirkoorganismen Bestandteil der Mikrobiome sind und Aufschluss über Zusammenspiel und Funktion bekommen.

Ebenfalls 50.000 Euro für Lübecker Kinderärztin Julia Pagel

Auch Julia Pagel freut sich über 50.000 Euro Fördergeld. Die Kinderärztin ist auch forschende Wissenschaftlerin an der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie der Uni Lübeck und des UKSH in Lübeck. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Haupt-Todesursache bei Frühchen: die Blutvergiftung. Einen weiteren Schwerpunk bildet mittlerweile außerdem eine chronische Lungenerkrankung von Frühgeborenen, die Bronchopulmonale Dysplasie (BPD).

Fast alle Kinder, die an BPD erkranken, hatten vorher eine Sepsis. Warum, ist bisher ungeklärt. "Eine Hypothese ist, dass nach einer Sepsis, bei der es zu einer überschießenden Immunreaktion kommt, diese fortbesteht und dadurch die Lunge angreift, was zu BPD führen könnte", erklärt Pagel. "Allerdings gehen wir davon aus, dass dies nicht das Einzige ist, das zu der Erkrankung führt. Das wollen wir genauer untersuchen", so Pagel weiter.

