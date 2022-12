Eutiner Festspiele: Stadt beschließt weitere drei Millionen für Tribüne Stand: 15.12.2022 11:16 Uhr Die Stadt Eutin stellt weitere Millionen für die Eutiner Festspiele bereit. Mit dem Geld soll eine neue Tribüne gebaut werden. Die Baukosten dafür waren deutlich gestiegen. 2024 sollen die Festspiele wieder stattfinden.

Die geplante neue Zuschauertribüne für die Eutiner Festspiele kann gebaut werden. Am späten Mittwochabend hat die Eutiner Stadtvertretung beschlossen, dass weitere drei Millionen Euro für das Projekt ausgegeben werden. Hintergrund sind die gestiegenen Baukosten. Ursprünglich waren für den Neubau rund neun Millionen Euro eingeplant, inzwischen wird mit zwölf Millionen gerechnet. Bei einer europaweiten Ausschreibung hatte sich nur eine Baufirma beworben.

Geschäftsführer: Wichtiges Signal

Der Geschäftsführer der Eutiner Festspiele, Falk Herzog, spricht von einer sehr wichtigen Entscheidung. Sie sei ein Signal, dass die Stadt Eutin hinter den Festspielen stehe. "Und das ist auch für die Beschäftigten und die Planung fundamental", sagte er NDR Schleswig-Holstein. 2024 soll die neue Tribüne fertig sein. "Es wäre nichts schlimmer gewesen, wenn wir eine Hängepartie gehabt hätten oder dadurch auch einen Ausfall der Saison 2024 zu befürchten gehabt hätten", so Herzog. Bis zur Fertigstellung der Tribüne werden anstelle von Opernaufführungen Konzerte an anderen Orten in Eutin stattfinden. Die Planungen dazu laufen aktuell.

Weitere Informationen Eutiner Festspiele fallen 2023 in gewohnter Form aus Die Seebühne wird neugebaut, eine geeignete Ersatzfläche wurde nicht gefunden. Die Veranstalter planen nun ein Konzertprogramm in der Stadt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.12.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater