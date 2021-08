Erste Menschen aus Afghanistan in Bad Segeberg angekommen Stand: 25.08.2021 12:27 Uhr Schleswig-Holstein nimmt erste Ortskräfte aus Afghanistan auf. Nach NDR Informationen sind in der vergangenen Nacht 21 Afghanen in der Landesunterkunft in Bad Segeberg angekommen.

Im Levo-Park in Bad Segeberg sollen die Menschen medizinisch und psychologisch betreut werden. 14 Tage sollen sie zunächst dort bleiben. Danach werden sie auf die Kommunen verteilt. Insgesamt stehen derzeit in Bad Segeberg 100 Plätze zur Verfügung.

Landtags-Politiker begrüßen Aufnahme

Die Aufnahme Geflüchteter aus Afghanistan war heute auch Thema im Landtag. CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW betonten, dass Schleswig-Holstein bereit sei, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Die Lage sei weiterhin dramatisch, unübersichtlich und gefährlich, so der Tenor. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte dazu: "Wir sehen seit Tagen menschliche Tragödien am Flughafen von Kabul. Menschen, die verzweifelt versuchen, das Land zu verlassen und sich vor den Taliban in Sicherheit zu bringen. Für dieses Leid und diese Not tragen wir eine Mitverantwortung."

Regierungsfraktionen: Integration wichtig

In einem Antrag der regierungstragenden Fraktionen gemeinsam mit SPD und SSW heißt es, man sei sich bewusst, dass die Schutz suchenden Menschen aufgrund der politischen Lage in Afghanistan längerfristig in Schleswig-Holstein leben werden, so dass man diese von Anfang an gut in die Gesellschaft integrieren müsse. Kriegsflüchtlinge müssten eine Bleibeperspektive erhalten, so der SSW-Abgeordnete Lars Harms.

Der AfD-Abgeordnete Claus Schaffer sagte, auch die AfD wolle die Ortskräfte in Sicherheit sehen. Er warf der Landesregierung jedoch vor, den Begriff der Ortskräfte "unzulässig" auszuweiten. Damit würde "die Tür zu einem zweiten Jahr 2015 aufgestoßen und das Land in eine erneute Migrationskrise gestürzt".

