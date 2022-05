Erste Erdbeerfelder in SH für Selbstpflücker geöffnet Stand: 28.05.2022 14:08 Uhr In Schleswig-Holstein ist die Erdbeersaison in vollem Gange. Wer sich die roten Früchte auch selbst pflücken möchte, kann das laut Landwirtschaftskammer bereits jetzt auf einigen Feldern machen.

Erdbeeren aus Schleswig-Holstein gibt es schon seit einigen Wochen zu kaufen. Nun startet aber auch die Selbstpflück-Saison, so eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer. Die ersten Felder sind bereits geöffnet, in den nächsten Tagen sollen viele weitere dazu kommen. Mit der Qualität der Erdbeeren, die botanisch eigentlich keine Früchte sind, sondern zu den Nüssen gehören, ist die Landwirtschaftskammer in diesem Jahr äußerst zufrieden. Durch die Sonne im März und April gebe es außerdem einen prima Geschmack.

Erdbeerpreise sind gestiegen

Wenn die Prognosen stimmen, können dieses Jahr bei uns im Land rund 12.000 Tonnen Erdbeeren geerntet werden. Die größten Erdbeerfelder gibt es in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Plön und Ostholstein. Ein Kilo Erdbeeren kostet etwa einen Euro mehr als in den vergangenen Jahren. Die Landwirtschaftskammer begründet das Plus unter anderem mit gestiegenen Energiekosten und höheren Löhnen.

