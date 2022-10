Harrislee: Erneuter Brand in Hochhaus Stand: 07.10.2022 19:43 Uhr Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Hochhaus in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ausrücken. In dem Gebäude und in der Umgebung hat es in der Vergangenheit mindestens zehn Mal gebrannt.

In Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg hat es am Freitag zum wiederholten Mal in einem Hochhaus gebrannt. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Nachmittag zu dem Mehrfamilienhaus gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, gingen sie zunächst davon aus, dass nur Papier und Müll im Keller brannte. Wenige Minuten später seien dann drei weitere Brandherde entdeckt worden, sagte Gemeindewehrführer Tim Borchardt NDR Schleswig-Holstein. Knapp 40 Feuerwehrleute waren vor Ort, sie hatten die Flammen schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.

Mindestens zehn Feuer in den vergangenen Monaten

Nach Angaben des Gemeindewehrführers hat es in dem Gebäude sowie im näheren Umfeld in den vergangenen Monaten mindestens zehn Mal gebrannt. Bei einem Feuer vor zwei Wochen wurden drei Bewohner verletzt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.