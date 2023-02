Erneut Polarlichter am Himmel über Schleswig-Holstein Stand: 28.02.2023 09:51 Uhr Ein seltenes Naturschauspiel hat sich am späten Sonntagabend und teilweise auch am Montagabend in Schleswig-Holsteins gezeigt. Spaziergänger beobachteten in vielen Regionen leuchtende Nordlichter.

Sternenklarer Himmel und ein spektakuläres Farbenspiel: Wer Sonntagabend zum Beispiel an der Ostsee in Eckernförde spazieren ging, freute sich über die bei uns relativ seltenen Polarlichter. Der Himmel leuchtete rot, lila und grün. Auch am Montagabend wurde das Polarlicht fotografiert - zum Beispiel in St. Peter-Ording.

Sylvia aus Eckernförde berichtete NDR 1 Welle Nord am Montagmorgen, dass sie am Abend noch mit ihrem Sohn zum Strand runtergegangen war, weil ihr anderer Sohn bereits über das Handy tolle Bilder vom Naturspektakel in Dänemark geschickt hatte. Auch Sylvia konnte dann den roten Himmel bestaunen. "Das war Wahnsinn, das kann ich gar nicht beschreiben. Es war erst nur so ganz eben bei uns zu sehen. Als Schimmer... grün. Aber dann über's Handy, über die Kamera, war es dann ganz toll zu sehen."

Ein tanzendes Farbenspiel am Himmel in Flensburg

Auch in Flensburg leuchtete der Himmel. Fotograf und Reporter Sebastian Iwersen sagte, die Intensität des Licht- und Farbenspiels am Himmel sei so stark gewesen, dass es zeitweise mit bloßem Auge zu erkennen war. Noch deutlicher sichtbar wurde das Spektakel am sternenklaren Horizont, als er es mit mehreren Sekunden Belichtungszeit fotografierte. Wie ein Feuer tanzte das Farbenspiel am Himmel, wenn man in Richtung Norden blickte, so Sebastian Iwersen. Auch auf der Insel Amrum, auf Sylt, auf Föhr und am Einfelder See bei Neumünster waren die Lichter zu sehen. Die Chancen stehen laut der Sternwarte Neumünster gut, dass es am Montagabend noch mehr Polarlichter zu sehen geben wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2023 | 07:20 Uhr