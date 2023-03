Endstation Pinneberg: Züge nach Hamburg eingeschränkt Stand: 03.03.2023 11:55 Uhr Von Sonnabend (4. März) an gibt es massive Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr in Schleswig-Holstein. Der Pinneberger Bahnhof wird zum Verkehrsknotenpunkt. Die Fahrt nach Hamburg wird mühsamer.

Für viele Reisende in Schleswig-Holstein, die normalerweise mit der Bahn nach Hamburg fahren, werden die kommenden beiden Wochen wohl zur Geduldsprobe. Weil laut Deutscher Bahn in Hamburg unter anderem Vorarbeiten für den neuen Fern- und Regionalbahnhof Altona stattfinden, ist der Pinneberger Bahnhof vom 4. bis zum 18. März Endstation für viele Regionalzüge aus Schleswig-Holstein.

S-Bahnen werden verstärkt

Sowohl die Nordbahn-Linien RB61 und RB71, die normalerweise von Wrist bzw. Itzehoe nach Hamburg fahren, als auch die Kiel-Hamburg-Verbindungen RE7 und RE70 enden (und starten) in Pinneberg. Gleiches gilt laut Deutscher Bahn auch für die meisten Züge der Linie RE6, die von Westerland nach Hamburg fährt. Wer von Pinneberg aus weiter nach Hamburg möchte, muss in die S-Bahn umsteigen. Die soll nach Angaben der Nordbahn unter der Woche tagsüber zwar doppelt so oft fahren wie bisher, braucht bis zum Hamburger Hauptbahnhof aber auch doppelt so lange wie die meisten Regionalzüge - nämlich knapp 40 Minuten.

Grund für die Einschränkungen sind unter anderem Vorarbeiten für den neuen Fern- und Regionalbahnhof Altona in Hamburg. Experten müssen das Gelände nach alten Weltkriegsbomben absuchen. Das geht laut Deutscher Bahn nur, wenn die Gleise auf denen normalerweise der Regional- aber auch der Fernverkehr unterwegs ist, gesperrt werden.

Fernverkehr mit Umleitungen und Ausfällen

Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen auch fast alle IC-Verbindungen in und aus Richtung Westerland weg. Die ICE-Verbindungen von und nach Kiel werden umgeleitet und halten in Hamburg-Harburg. Die Stopps am Hamburger Hauptbahnhof und am Bahnhof Dammtor sind gestrichen. Fernzüge aus oder in Richtung Dänemark fahren außerplanmäßig über Bad Oldesloe, Bad Segeberg und Neumünster und halten dort ausnahmsweise auch. Weil über die Strecke aber auch der Güterverkehr umgeleitet wird, entfallen gleichzeitig aber auch zahlreiche Züge der Linie R82 zwischen Neumünster und Bad Oldesloe, teilt die Nordbahn mit. Stattdessen fahren Busse.

Bauarbeiten am Wochenende auch bei der AKN

Auch bei der AKN gibt es Bauarbeiten, und zwar am Sonntag an einem Stellwerk, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Deshalb ist von Sonntagabend ab 18 Uhr 45 zunächst der Verkehr auf der Linie A3, etwa eine Stunde später dann auch auf den Linien A1 und A2, bis Montagmorgen 2 Uhr 45 komplett eingestellt. Auch hier sind stattdessen Busse unterwegs, so die AKN.

