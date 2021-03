Elbfähre verbindet ab heute Cuxhaven und Brunsbüttel Stand: 01.03.2021 08:41 Uhr Die "Greenferry I" startet - und in nur einer Stunde fährt sie zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven hin und her.

Die neue Elbfähre "Greenferry I" startete heute Morgen ihren Fährbetrieb zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven in Niedersachsen. Die Überfahrt soll maximal eine Stunde dauern. Im Drei-Stunden-Takt soll das Schiff fahren.

Nur ein Bruchteil der Kapazitäten ausgeschöpft

Auf der knapp 130 Meter langen Fähre haben 150 Autos, 28 Lastwagen sowie 600 Personen Platz. Wegen der Corona-Einschränkungen könne allerdings zunächst nur ein Bruchteil der Kapazitäten ausgeschöpft werden, sagte der Betreiber. Auch auf eine feierliche Inbetriebnahme mit Gästen müsse verzichtet werden.

Das mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Schiff war in Norwegen bereits unter dem Namen "Fanafjord" als Fähre im Einsatz. Als Gesellschafter der Elbferry sind die Reederei Strahlmann und die MTB New Energy aus Brunsbüttel mit an Bord. Die letzten beiden Versuche einer Elbverbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel waren nach kurzer Zeit gescheitert, der vorerst letzte Fährbetrieb wurde 2017 eingestellt.

