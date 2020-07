Stand: 31.07.2020 06:07 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Eine Chronik: Vom Aufstieg und Niedergang der FSG von Peer-Axel Kroeske

Es wird heute voll auf dem Flensburger Werftgelände. Am Vormittag werden dort Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) und eventuell auch Gesellschafter Lars Windhorst erwartet. Gleichzeitig erfahren die Mitarbeiter der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), wie es für sie persönlich weitergeht. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein steht bereits fest, wer bleiben darf und wer nicht - falls es bei der FSG weitergeht.

Listen liegen der Schublade

Im besten Fall können zunächst 300 der 650 Mitarbeiter weiterarbeiten. Alle anderen wechseln in eine Transfergesellschaft, in der sie für andere Aufgaben qualifiziert werden sollen. Ob einige von ihnen bei steigender Auftragslage an die Werft zurückkehren können, ist fraglich. Entscheidend ist jedoch, dass Gesellschafter Lars Windhorst den Bau von zwei Frachtfähren finanziert. Auftraggeber wäre das norwegisch geführte Unternehmen Siem, dem die FSG bis 2019 gehörte. Landesbürgschaften stehen während einer Insolvenz grundsätzlich nicht in Aussicht.

Ohne Auftrag droht Zerschlagung

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein gilt es als ausgeschlossen, dass die FSG ihren Insolvenzantrag zurücknimmt. Damit würde das Amtsgericht am 1. August das Verfahren eröffnen. Wenn der Auftrag zustandekommt, hätte die Werft Zeit gewonnen, einen Käufer zu finden. Das russische Unternehmen Pella Sietas hat Interesse bekundet. Dessen bisheriger Standort in Hamburg versandet regelmäßig und ist deshalb für viele Bauten nicht mehr geeignet. Branchenkenner halten es jedoch für möglich, dass eine Übernahme der FSG nach der Insolvenzeröffnung für einen Käufer strategische Vorteile bietet. Falls der Auftrag jedoch platzt, droht eine sofortige Zerschlagung der FSG und eine Entlassung der Mitarbeiter ohne Transfergesellschaft.

Wie es zu der größten Krise in der 144-jährigen FSG-Geschichte kommen konnte, hat NDR.de zusammengefasst.

1876 - 2008: Dampfer, Fracht- und Militärschiffe

1876 wird die FSG gegründet. Bis zum Jahr 2000 werden in Flensburg 700 Schiffe gebaut - alle zwei Monate läuft durchschnittlich ein Bau vom Stapel. Höhen und Tiefen gibt es immer wieder. So wird infolge der Wirtschaftskrise 1929 der Betrieb eingestellt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg meldet die FSG mehrfach Insolvenz an. Dennoch geht es immer wieder weiter.

1876 Gründung der FSG 1876 - 1914 Dampfschiffe erleben in der Kaiserzeit einen Boom 1914 - 1919 Bau des ersten U-Boots und von zwei Minensuchbooten 1920 - 1939 Die FSG konzentriert sich auf Frachtschiffe 1941 - 1945 Bau von 28 U-Booten in Serie während des Zweiten Weltkriegs 1950 - 2008 Fracht-, Containerschiffe und Militärversorger 1990 - 2008 Die FSG gehört dem Lübecker Traditionsunternehmen Oldendorff

2008 - 2014: FSG in der Hand von Private Equity

Zu Beginn des neuen Jahrtausends läuft der Betrieb in Flensburg im Vergleich zu anderen Werften relativ gut. Die FSG hat mit den selbst entwickelten RoRo-Fähren für den Lkw-Transport eine erfolgreiche Nische gefunden. Die Werft ist meist mehrere Jahre im Voraus mit Aufträgen ausgelastet. Die Übernahme des Unternehmens durch das Private Equity-Unternehmen Orlando im Jahr 2008 stellt dann aber aus Sicht vieler Mitarbeiter eine Zäsur dar, da Orlando Geld aus dem Unternehmen abgezogen habe. Treibende Kraft ist Geschäftsführer Peter Sierk, der selbst zum Investor wird. Zunächst erlebt die Werft noch mehrere hochproduktive Jahre. Zuletzt reißt die Auftragsserie der RoRo-Fähren aber ab. Als ein Grund gilt die starke, subventionierte Konkurrenz in Fernost.

2008 Das Unternehmen Orlando übernimmt die FSG durch einen Management-Buy-Out 2008 - 2014 Mehr als 20 weitere RoRo-Fähren sowie ein Einsatzgruppenversorger für die Marine laufen vom Stapel 2013 Die FSG sucht neue Nischen: Zwei Schwerlastschiffe und zwei Offshore-Seismik-Schiffe zur Erschließung von Ölquellen auf hoher See gehen in Auftrag

2014 - 2016: Siem übernimmt das Ruder

Plötzlich sind keine RoRo-Aufträge mehr da. Hinter den Kulissen stehen die Zeichen auf "Krise". Durch den Spezialschiffbau gelangt die FSG aber auf das Radar des norwegisch geführten Unternehmens Siem, das international in der Ölförderung tätig ist. Siem übernimmt die FSG und stellt damit auch sicher, dass zwei selbst bestellte Offshore-Schiffe fertig gestellt werden können. Anschließend hält Siem den Betrieb durch die Bestellung von RoRo-Fähren am Laufen.

12.2.2014 Siem bestellt zwei Offshore-Schiffe 15.9.2014 Siem übernimmt die FSG 2014 - 2016 Die FSG liefert vier Offhore-Schiffe und eine mittelgroße Passagierfähre ab 2016 - 2019 Siem bestellt insgesamt acht RoRo-Fähren 31.5.2016 Die FSG nimmt einen Auftrag für eine riesige Passagierfähre an: die "W.B. Yeats" 1.7.2016 Rüdiger Fuchs wird neuer Geschäftsführer 4.11.2016 Sanierungsplan für die FSG mit dem Abbau von 98 Arbeitsplätzen 15.11.2016 Landesbürgschaften von 63 Millionen Euro sichern den Bau von vier RoRo-Fähren und der "W.B.Yeats"

2016 - 2019: Die FSG verhebt sich am Bau der Großfähren

Die Hoffnungen auf weitere Aufträge im Offshore-Segment haben sich zerschlagen. Stattdessen setzt die FSG nun auf den Bau riesiger Passagierfähren, die nur noch knapp in die 1982 gebaute Halle passen. Zwar zeichnet sich ab, dass die Premiere mit der "W.B.Yeats" ein finanzielles Fiasko wird. Dennoch glaubt Geschäftsführer Rüdiger Fuchs, dass die FSG nach der steilen Lernkurve künftige Aufträge günstiger bauen kann. Dabei fehlen der Werft Ingenieure. Die zweite große Passagierfähre "Honfleur" gilt mit LNG-Flüssiggas-Antrieb als noch komplizierter als die W.B. Yeats.

Juli 2017 Vertrag für die zweite Großfähre "Honfleur". Von 143 Millionen Euro werden laut Brittany Ferries knapp 50 Millionen Euro über die Europäische Investitionsbank finanziert. Den Großteil des Risikos trägt Siem 2017-2018 Drei weitere Aufträge für den Bau von Großfähren für die Irish Continental Group und die australische TT-Line 2018 Die Insolvenz eines polnischen Zulieferers und viele technische Detailprobleme verzögern den Bau der "W.B.Yeats" 12.12.2018 Auslieferung der "W.B.Yeats" 14.12.2018 Die "Honfleur" läuft vom Stapel

2019 - 2020: Siem steigt aus, Windhorst ein

Siem will die FSG loswerden, nachdem im Jahr 2018 ein Verlust von 111 Millionen Euro im Geschäftsbericht ausgewiesen ist. Der Finanzinvestor Lars Windhorst übernimmt mit seiner Gesellschaft in zwei Schritten sämtliche Unternehmensanteile der FSG. Aus Fachkreisen heißt es, sein Engagement sei die Folge einer größeren geschäftlichen Kooperation mit Siem. Windhorst macht der Belegschaft Hoffnung, indem er sogar den Ausbau der Werft in Aussicht stellt. Immer mehr Mitarbeiter gehen jedoch in Kurzarbeit. Der Bau der "Honfleur" kommt nur langsam voran. Für etwas Betrieb sorgt der Bau der letzten beiden RoRo-Fähren. Als beide fertig sind, meldet die FSG Insolvenz an.

31.1.2019 Geschäftsführer Fuchs will Insolvenz anmelden, wird jedoch wenige Minuten vor einer Betriebsversammlung abgesetzt 11.2.2019 Lars Windhorst vereinbart, 76 Prozent der FSG zu übernehmen und mehr als 30 Millionen Euro frisches Kapital bereit zu stellen 30.4.2019 FSG kündigt befristete Kurzarbeit bis zum Sommer an 30.8.2019 Windhorsts Tennor-Holding übernimmt sämtliche FSG-Anteile 27.2.2020 Stornierung der zwei Großfähren für die australische TT-Line 18.3.2020 Kurzarbeit für die komplette Belegschaft. Offizieller Grund: Corona 26.3.2020 Auslieferung des letzten RoRo-Schiffs an Siem

Seit April 2020: Insolvenz angemeldet

Nachdem vier Aufträge für Großfähren storniert sind, steht die FSG ohne Aufträge da. Im Nachhinein stellt sich die Frage, wie konkurrenzfähig die Werft tatsächlich ist. Mit Ausnahme der verlustreichen Großfähre W.B.Yeats ist Ex-Eigentümer Siem seit 2016 der einzige Auftraggeber der FSG. Siem hat inzwischen acht RoRo-Frachtfähren bauen lassen und stellt zunächst vier weitere Aufträge in Aussicht. Zuletzt war nur noch von zwei RoRo-Fähren die Rede.

