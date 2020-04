Stand: 24.04.2020 09:07 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Flensburger Werft FSG stellt Insolvenzantrag

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) hat heute Vormittag einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte das Amtsgericht Flensburg NDR Schleswig-Holstein. Die Geschäftsleitung hatte den Betriebsrat und Vertrauensleute bereits am Donnerstag informiert. Schon seit Monaten ist der Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit, seit der Corona-Pandemie ruht die Produktion an der Flensburger Werft ganz. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sagte, der Pfad sei eng mit dem Land abgestimmt und ein Weg, die FSG von Altlasten zu befreien. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens liegt noch nicht vor.

Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung

Die FSG meldete einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung an, will das Heft des Handelns mit einem neuen Geschäftsführer also in der Hand behalten. Der Bevollmächtigte der IG Metall, Michael Schmidt, bewertet den Schritt positiv. Schmidt bezeichnete ihn als Chance, Zeit zu gewinnen und die Werft neu für den Schiffbau auszurichten.

Sanierer warf bei P+S-Werften das Handtuch

Neuer Geschäftsführer ist nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein Martin Hammer. Er hat Sanierungserfahrung in Stralsund und Wolgast gesammelt - dort allerdings kurz vor dem Niedergang der P+S-Werften das Handtuch geworfen.

FSG schon länger in den roten Zahlen

Obwohl die Auftragsbücher voll waren, schrieb die FSG zuletzt rote Zahlen in dreistelliger Millionenhöhe. Der Bau großer Passagierfähren kostete offenbar mehr Geld, als die Werft dafür ausgehandelt hatte. Zwei Verträge konnten kürzlich aufgelöst werden. Eine Großfähre ist noch mit Verspätung im Bau und eine weitere bestellt.

Windhorst verhinderte Insolvenz 2019

Im vergangenen Jahr stand die Flensburger Werft bereits kurz vor der Insolvenz. Der Finanzinvestor Lars Windhorst übernahm das Unternehmen, das etwa 670 Stamm-Mitarbeiter hat.

