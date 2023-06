FSG-Nobiskrug bekommt neue Struktur Stand: 08.06.2023 13:04 Uhr Geschäftsführer Maracke verlässt die Werften in Flensburg und Rendsburg. Bei der übergeordneten Holding steigt voraussichtlich ein neuer Gesellschafter aus Deutschland ein.

von Peer-Axel Kroeske

Bei der Flensburger Schiffbau Gesellschaft und der Nobiskrug-Werft in Rendsburg stehen einmal mehr Veränderungen an. Ein Sprecher der übergeordneten Tennor-Gruppe teilte mit, in wenigen Tagen werde eine neue Struktur der FSG-Nobiskrug-Holding bekannt gegeben. Der Sitz werde in die Schweiz verlagert. In diesem Zusammenhang sei auch der bisherige Geschäftsführer Philipp Maracke einvernehmlich ausgeschieden.

Neuer Gesellschafter aus Deutschland will bei FSG-Nobiskrug einsteigen

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein könnte ein neuer Gesellschafter aus Deutschland bei den Werften einsteigen. Dieser soll in engem Kontakt zu Finanzinvestor Lars Windhorst stehen, sich bisher in der Werftenbranche aber noch nicht engagiert haben. Die Umstrukturierung erfolgt nach bewegten Jahren und einer Insolvenz zu einem Zeitpunkt, in dem die FSG-Nobiskrug-Holding wieder gute Perspektiven gewonnen hat.

Mindestens vier Schiffe in Flensburg in der Pipeline

Aufträge sind vorhanden. In Rendsburg werden weiterhin Luxusjachten gebaut. In Flensburg ist derzeit eine Fähre für eine australische Reederei in Bau. Zwar gab es Probleme bei Lieferketten. Der Verzug soll aber nicht dramatisch sein. Bestellt sind außerdem drei Schiffe, die LNG, also Flüssigerdgas, bunkern.

FSG hofft weiter auf Marineaufträge

Die FSG rechnet sich zudem bei einem großen Auftrag für sechs Marinetender Chancen aus, den der Bund voraussichtlich im kommenden Frühjahr ausschreibt. Zumindest ein Teil des geschätzten Auftragsvolumens von anderthalb Milliarden Euro für die Versorgungsschiffe könnte in Flensburg landen. Ein weiteres Thema sind Schiffe und Plattformen für die Offshore-Windkraft. Ab etwa 2028 rechnet die Bundesregierung mit einer massiven Zunahme der Installationen auf Nord- und Ostsee.

