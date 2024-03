FSG-Nobiskrug: Marine zieht Notbremse und storniert Aufträge Stand: 20.03.2024 20:04 Uhr Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat bestätigt, dass die Bundeswehr mehrere Aufträge bei FSG-Nobiskurg storniert hat. Zuletzt stockte die Produktion an den Werften in Flensburg und Rendsburg. Zulieferer wurden nicht bezahlt, Löhne kamen verspätet. Die Bundeswehr zieht jetzt Konsequenzen.

von Peer-Axel Kroeske

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) waren die Arbeiten am Marine-Schwimmkran Griep seit Wochen ins Stocken geraten. Die Landesregierung in Kiel hat auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigt, sie sei über den Entzug des Auftrags informiert. Die Werft in Flensburg arbeitet ebenfalls für die Marine: Sie liefert Teile für zwei Marineversorgungsschiffe zu, die der Bund bei der Lürssen-Werft und Meyer Neptun bestellt hatte. Dies hatte die FSG nie offiziell bekannt gemacht.

Auch Flensburg könnte betroffen sein

Doch auch dieser Unterauftrag könnte jetzt auf der Kippe stehen. Die Folgen gelte es jetzt zu bewerten, heißt es aus der Staatskanzlei. Am Donnerstag soll FSG-Nobiskrug Investor und Geschäftsführer Lars Windhorst im Wirtschaftsausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen. Der Termin war schon vorher vereinbart.

Klarheit am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss?

Die Nachricht erreicht die Staatskanzlei keine zwei Wochen, nachdem Windhorst sich mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) getroffen hatte. Der Investor hatte versprochen, die Situation zu verbessern. Gleichzeitig hatte ein Unternehmenssprecher Meldungen widersprochen, der Marineauftrag in Rendsburg sei bereits storniert.

Immer wieder Zahlungsverzug

Beim Bezahlen von Löhnen, Sozialversicherungsbeiträgen und Zulieferern war das Unternehmen laut Gewerkschaft und Betriebsrat wiederholt in Verzug geraten. Weil Material fehlte und offenbar auch kein Sicherheitspersonal mehr am Marinekran bereit stand, waren bereits vor mehreren Wochen Zweifel aufgekommen, ob die Werft die Instandsetzung fortführen könne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 20.03.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Rendsburg-Eckernförde Schiffbau