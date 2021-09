Auftrag aus Australien für Flensburger Schiffbau-Gesellschaft Stand: 20.09.2021 12:36 Uhr Licht am Ende des Tunnels: Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft soll im Auftrag einer Reederei aus Australien eine Fähre mit Flüssiggas-Antrieb (LNG) bauen. Baustart der RoRo-Fähre ist im Winter.

Die Fähre soll nach Angaben der Werft eine Länge von 210 Metern, eine Breite von knapp 30 Metern haben und im vierten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Der Auftrag habe einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro, hieß es. "Wir sind stolz darauf, diesen Auftrag nach Flensburg geholt zu haben, denn er stellt unter Beweis, dass der Werft der Neustart gelungen ist", sagte der Geschäftsführer der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), Philipp Maracke. Die Reederei SeaRoad sei ein langjähriger Kunde.

AUDIO: Großauftrag für FSG (1 Min) Großauftrag für FSG (1 Min)

Nicht der erste Auftrag aus Australien

Bereits 2016 hatte die FSG die in Flensburg gebaute "Searoad Mersey II" übernommen. Der geplante Neubau soll geeignet sein für den Transport schwerer Ladung mit einem Stückgewicht von bis zu 100 Tonnen. Die Fähre soll auf der Bass-Straße zwischen Devonport auf Tasmanien und Melbourne fahren. Die Flensburger Werft ist sein langem auf den Bau von RoRo-Frachtfähren spezialisiert. Der Auftraggeber SeaRoad hatte bereits zwei Flensburger Bauten im Einsatz - die gekaufte "Searoad Mersey II" und die gecharterte "Liekut" - mit beiden ist das Unternehmen nach eigenen Angaben sehr zufrieden.

Erster externer Auftrag seit Insolvenz und Neustart

Anderthalb Jahre lang wurde bei der FSG an keinen externen Aufträgen mehr gearbeitet: Erst Kurzarbeit, dann Insolvenz und Neustart, aber nur mit einem einzigen Auftrag aus dem eigenen Haus - doch nun die erste Bestellung vom freien Markt. Derzeit arbeiten die gut 300 Mitarbeiter in Flensburg an einer Fähre, die ein Unternehmen von Finanzinvestor Lars Windhorst bestellt hat. Dessen Tennor Holding ist Eigentümerin der FSG.

Weitere Informationen FSG: Neustart ohne nennenswerte Aufträge Seit Dienstag ist die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft wieder in Händen der Tennor-Gesellschaft. Nach der Insolvenz sind die Schulden weg, doch auch für die verkleinerte Belegschaft fehlt es an Aufträgen. mehr Eine Chronik: Vom Aufstieg und Niedergang der FSG Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft existiert seit 148 Jahren. Immer wieder gibt es Höhen und Tiefen in der wechselvollen Geschichte. NDR.de bietet einen Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2021 | 12:00 Uhr