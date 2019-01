Stand: 01.01.2019 16:00 Uhr

Ein Dach auf der Weide für Galloway-Rinder? von Lena Petersen, NDR Info

Viele Fleisch-Konsumenten achten darauf, dass die Tiere vorher artgerecht gehalten wurden. Der Begriff "artgerechte Tierhaltung" ist aber nicht klar definiert. Das wird an einem Beispiel aus dem Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein deutlich: Auf einem Hof werden seit Jahren mit Erfolg Galloway-Rinder in Weidehaltung gezüchtet. Nun aber soll für die robusten Tiere plötzlich ein Dach her. Ob den Tieren damit wirklich geholfen ist, bleibt fraglich. Nun gibt es Streit um das Wohl der Tiere.

Resy de Ruijsscher steht auf einer Weide in Bönningstedt. 13 dunkelbraune Galloways versammeln sich neugierig um die Züchterin, lassen sich von ihr kraulen. Die zotteligen Rinder gelten als friedfertig, robust und widerstandsfähig - auch gegen norddeutsches Schietwetter. "Das ist eigentlich ein super toller Tag für die", berichtet de Ruijsscher.

Die Rinderrasse stammt ursprünglich aus dem Südwesten Schottlands. Ihre insgesamt 90 Galloways können das ganze Jahr über an der frischen Luft bleiben, erklärt die Züchtern: "Die haben so ein langes Fell, so eine Unterwolle. Wenn es jetzt doll regnet, das perlt ab. Und sogar wenn es schneit, dann bleibt es drauf liegen. Das ist wie eine Wärmedämmung."

Eine Hof-Kontrolle hat Folgen

Als Schutz vor Wind und Regen diene der sogenannte Knick am Rand der Weide: eine Wallhecke mit vielen Bäumen. Der abschüssige Boden biete trockene Liegeflächen, sagt de Ruijsschers Mann Karsten Blohm: "Alle unsere Tiere haben einen natürlichen Witterungsschutz und fühlen sich dabei pudelwohl."

Doch nach einer Hof-Kontrolle im Februar landete plötzlich eine Ordnungsverfügung der Gemeinde im Briefkasten. Nach 19 Jahren Galloway-Zucht soll ein künstlicher Witterungsschutz für die oft prämierten Rinder her. Neben einem Dach über dem Kopf soll er eine wärmedämmende Liegeflächen bieten. Zur Begründung heißt es von der Gemeinde:

"Neben extrem niedrigen und hohen Temperaturen, die zu einer Unterkühlung bzw. Überhitzung führen können, gibt es weitere belastende Klimafaktoren. Starker Niederschlag und hohe relative Luftfeuchte führen zur Durchfeuchtung des Haarkleides. Die isolierende Wirkung wird herabgesetzt; es entsteht Verdunstungskälte. Hohe Windgeschwindigkeiten führen außerdem zu einer Auskühlung des Körpers."

"Das geht auf keine Kuhhaut"

Aus Sicht des Bundesverbands Deutscher Galloway-Züchter ist ein Unterstand überflüssig. Die Knicks in Schleswig-Holstein seien als Schutz für die Tiere völlig ausreichend. Einzelne Veterinäre würden sich oft nicht ausreichend mit der Freilandhaltung auskennen und die robusten Rinder verhätscheln. Die beiden Züchter de Ruijsscher und Blohm wehren sich inzwischen mit einer Klage gegen die Forderung der Behörden: "Ich finde das einfach eine Unverfrorenheit mir vorzuwerfen, dass ich jetzt hier tierschutzwidrig handele. Das geht einfach auf keine Kuhhaut", sagt de Ruijsscher.

Ministerium verweist auf Mindestanforderungen

Das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium verweist auf die Mindestanforderungen für die ganzjährige Weiderinderhaltung in Schleswig-Holstein. Demnach ist beides möglich: eine natürliche oder eine künstliche Schutzmöglichkeit für die Rinder. Staatssekretärin Anke Erdmann erklärt, die meisten Tierhalter und Kreisveterinäre finden eine einvernehmliche Lösung für einen ausreichenden Witterungsschutz. Nur in Einzelfällen sei man sich uneins. Es gehe grundsätzlich nicht darum, dass auf allen Weiden Unterstände für die Tiere entstehen müssten.

De Ruijsscher will für ihre Sicht der Dinge kämpfen

Züchterin de Ruijsscher hingegen fürchtet, dass ihr Fall zum Präzedenzfall wird. Aus ihrer Sicht eine Katastrophe für die wirtschaftlich nicht sehr attraktive Branche: "Wenn, dann müsste es tatsächlich landesweit so gemacht werden, was absoluter Schwachsinn wäre für den Naturschutz, für die Landschaftspflege. Und letztendlich würden eine Tierart und eine Wirtschaftsweise verloren gehen, die eigentlich erwünscht wird. Keiner würde es mehr machen."

Die Gefahr, dass alle anderen Züchter nachziehen müssen, bestehe durchaus, teilt der Bundesverband Deutscher Galloway-Züchter mit. Für de Ruijsscher ist klar, dass sie ihre Sicht des Tierschutzes verteidigen wird: "Ich gehe bis zum Bundesverwaltungsgericht, wenn es sein muss."

Weitere Informationen Zurück an einem Stück: Bulle "Bernd" ist wieder da Der verlorene Sohn ist wieder da: "Bernd", 400 Kilogramm schwerer Galloway-Bulle, ist seit Freitagabend wieder zurück auf seiner Weide. Westernreiter haben ihn eingefangen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 02.01.2019 | 06:08 Uhr