Drohne trifft Eurofighter: Luftwaffenübung für neues Kampfsystem Stand: 24.06.2021 09:31 Uhr Mehr als drei Milliarden Euro hat der Bund kurz vor der Sommerpause noch für das europäische Luftkampfsystem FCAS bewilligt. Eine Übung, an der sich die Luftwaffe in Jagel bei Schleswig und Todendorf (Kreis Plön) beteiligt, gibt heute einen Vorgeschmack darauf.

Ein Eurofighter-Kampfjet steigt am frühen Nachmittag in Jagel in die Luft. In Todendorf startet gleichzeitig eine unbemannte Drohne. Beide sollen dann über der Ostsee in komplexer Form miteinander Daten austauschen. "Wenn das klappt, wäre das ein Riesending", sagt Oberstleutnant Stoetzel. Bei der Kriegsführung der Zukunft sollen autonom fliegende, eventuell bewaffnete Drohnen mit einer neuen Generation von Kampfjets kontinuierlich kommunizieren.

Projekt hochumstritten - Kosten gigantisch

Die Übung ist ein kleiner Teil des Future Combat Air System (FCAS) - dem größten europäischen Rüstungsprojekt. Das Projekt ist hochumstritten, die Kosten gigantisch. Die am Mittwoch vom Bundestag bewilligten drei Milliarden Euro sind nur der Anfang. Die Gesamtkosten für das Luftkampfsystem FCAS werden auf mehrere Hundert Milliarden Euro geschätzt. Das entspricht der Größenordnung eines kompletten Bundeshaushalts.

Die Kosten wollen sich die drei Länder Deutschland, Frankreich und Spanien über einen Zeitraum von 20 Jahren teilen. Der europäische Verbund biete Unabhängigkeit von den USA, sagte der ostholsteinische CDU-Abgeordnete Ingo Gädechens aus dem Verteidigungsausschuss.

