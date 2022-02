Die Uhrmacherei und der Fachkräftemangel in der Nische Stand: 05.02.2022 06:00 Uhr Der Fachkräftemangel ist auch in der Nische angekommen - etwa in der Uhrmacherei. In Mölln gibt ein Meister die Faszination für Uhrwerke und ganz kleine Schrauben und Rädchen an seine Azubis weiter.

Der Fachkräftemangel ist die Herausforderung schlechthin am Arbeitsmarkt - das wurde auch mit den jüngsten Januar-Zahlen der Bundesagentur für Arbeit klar. Gibt es wesentlich weniger Arbeitnehmer als freie Stellen, wird ein Beruf von der Bundesagentur als sogenannter Mangelberuf eingestuft. Uhrmacher gehören zu dieser Kategorie. Genau deshalb hätten Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden, "eine goldene Zukunft", wie es Detlef Haack formuliert. Er betreibt in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine Goldschmiede und Uhrmacherwerkstatt.

Bei der Feinarbeit kann jede Menge schiefgehen

Jonas Thiel schaut Haack in der Werkstatt gerade ganz genau auf die Finger, verfolgt die Pinzette, mit der sein Chef die Einzelteile einer Armbanduhr aufs Uhrwerk legt. Thiel ist einer von nur drei Auszubildenden zum Uhrmacher in Schleswig-Holstein. Er habe großes Interesse an Mechanik und Logik, sagt Thiel: "Es ist schön zu bemerken, was man tun muss, damit etwas geschieht in einer Uhr." Bei der Arbeit könne eine Menge schiefgehen. Gerade bei kleinen Uhren müsse man sehr aufpassen, kein Bauteil zu beschädigen. Oft sei nicht auf den ersten Blick zu sehen, welches Bauteil wohin gehört, erzählt der Auszubildende - eher fasziniert als abgeschreckt.

"Ein bisschen irre und schräg- das ist in Ordnung"

"Viele Leute, die wir hatten, sind irgendwie verbissener, sind irre", sagt Uhrmacher-Meister Haack. Hinter seiner Maske zeichnet sich ein Lächeln ab. "Das ist okay. Sie können gerne ein bisschen schräg sein. Das ist in Ordnung." Wichtig seien das Interesse, eine gute Feinmotorik und viel Geduld. Das alles bringt Jonas Thiel mit. Seine Ausbildung macht er an der Uhrmacherschule in Hamburg. Einmal pro Woche arbeitet er in der Werkstatt in Mölln. In einem Jahr schließt er seine Ausbildung ab.

Azubi: Die Uhrzeit spielt oft keine Rolle mehr

Die Uhrmacherschule schätzt, dass nur etwa jeder dritte Auszubildende im Beruf bleiben wird - der Fachkräftemangel in der Branche könnte also noch an Fahrt aufnehmen. Bei Jonas Thiel bleibt das Gefühl, dass er sich so schnell nicht umorientieren wird. Das Handwerk sei wichtig und relevant, sagt er, "auch wenn viele sagen, dass man keine mechanische Uhr mehr braucht". Die wenigsten Menschen kauften sich eine schöne Uhr, um wirklich die Uhrzeit zu wissen, glaubt der Auszubildende. Viele sähen darin eher ein Modestück. Und wenn das die Zukunft der Uhrmacherei sichert, dann soll ihm das sehr recht sein.

