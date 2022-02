Sendedatum: 21.02.2022 19:30 Uhr Der "Kirchenkampf": Deutsche Christen versus Bekennende Kirche

Die "Deutschen Christen" wollten die Kirche nationalsozialistisch umgestalten. Es entwickelte sich aber eine innerkirchliche Opposition: die "Bekennende Kirche".

Die kirchliche Gruppierung der "Glaubensbewegung Deutsche Christen", auch nur "Deutsche Christen" genannt, setzte alles daran, die evangelische Kirche analog zur politischen "Revolution" nationalsozialistisch umzugestalten. Das passierte seit 1932 in Preußen und ab 1933 im Aufwind der sogenannten nationalen Erhebung im gesamten Deutschen Reich.

Forderung nach einer "Reichskirche"

Ihre kirchlichen Mitglieder vertraten rassistische, antisemitische und am Führerprinzip orientierte Ideen. Sie strebten nach Macht und Vorrang innerhalb der Organisation evangelischen Kirche. Auf ihrer ersten "Reichstagung" Anfang April 1933 in Berlin forderten sie die Einführung des "Arierparagraphen" auch innerhalb der evangelischen Kirche sowie die Bildung einer Reichskirche. An ihrer Spitze wollten sie gemäß dem Führerprinzip einen "Reichsbischof" als Vertreter aller evangelischen Christen sehen, was zumindest nominell im September 1933 auf der ersten Nationalsynode in Wittenberg tatsächlich umgesetzt wurde.

Kirchliche Opposition gründet sich

Es entwickelte sich zeitgleich aber eine innerkirchliche Opposition: die "Bekennende Kirche". Diese kirchenpolitische Gruppierung wehrte sich gegen die Versuche der "Deutschen Christen", staatlich eingesetzte Kirchenausschüsse und Staatskommissare, Lehre und Organisation der Deutschen Evangelischen Kirche mit dem Nationalsozialismus gleichzuschalten. Obwohl der Einfluss der "Deutschen Christen" bereits 1934 wieder rückläufig war, blieben sie bis 1945 als Gegenpart zur "Bekennenden Kirche" eine feste Größe in der evangelischen Kirche.

Der Arierparagraph

Am 7. April 1933 hatten die nationalsozialistischen Machthaber das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" erlassen. Danach sollten Beamte "nichtarischer Abstammung" entlassen oder vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden. Die "Deutschen Christen" forderten eine entsprechende Regelung auch für die Kirche, also für Pfarrer und Kirchenbeamte.

