Coronaverordnung SH: Es bleibt alles, wie es ist Wie geht Schleswig-Holstein in den Corona-Herbst? Ministerpräsident Daniel Güther (CDU) hat am Montag gemeinsam mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) die Marschroute dafür verkündet.

Es bleibt alles, so wie es ist. In Schleswig-Holstein soll es keine Veränderung an der bestehenden Coronaverordnung geben. Sie werde ab dem 14. September verlängert, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag. Die Lage sei im Moment absolut beherrschbar. Es sei von Seiten der Landesregierung aus nicht zu befürchten, dass es im Herbst zu weitergehenden Einschränkungen komme.

Maskenpflicht in ÖPNV, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Man sei aber auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes in der Lage zu reagieren, sollte sich die Situation verschärfen. Dann wären verschärfte Maskenpflichten und gegebenenfalls auch weitere Testverpflichtungen denkbar, sagte Günther. "Ich sage das nur, damit alle wissen, dass wir vorbereitet sind." Günther sagte, er gehe davon aus, dass das auch den Winter über so bleibe. "Wer krank ist, bleibt zu Hause - wie bei anderen Krankheiten auch", sagte der Ministerpräsident. Maskenpflicht soll es nach derzeitigem Stand weiterhin nur in Bus und Bahn, in Krankenhäusern sowie in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe geben.

SH irritiert von Vorstoß des Bundes

Die Pläne des Bundes für das Infektionsschutzgesetz sorgten für Kritik in Schleswig-Holstein. "Der Bund hat sehr kurzfristig im Prinzip in dem Gesetz eine Gleichstellung vorgenommen zwischen Sars-CoV-2 und Pest und Cholera bei den Bekämpfungen", so Günther. Damit solle eine deutlich strengere Testverpflichtung für Schulen und Kitas einhergehen, als es sie in den letzten zwei Jahren gegeben habe. "Unsere Kinder sollen Kitas und Schulen so normal wie möglich erleben können" so der Ministerpräsident. Günther machte klar, dass er unter diesen Bedingungen dem Gesetzentwurf im Bundesrat nicht zustimmen möchte. Anlasslose Tests hält der Ministerpräsident nicht mehr für eine wirksame Maßnahme für die Bekämpfung von Corona. Er fordert, dass der Bund hier nachbessert. Ziel bleibe es, Kitas und Schulen offen zu halten, sagte Vize-Regierungschefin Heinold. Sie sei extrem irritiert über das Vorhaben des Bundes, "jeden kleinen Schnupfen" gleich mit einer Testpflicht oder einem Ausschluss aus dem Alltag zu versehen.

Schleswig-Holstein bei Impfquoten bundesweit auf Platz1

Zu Beginn der Pressekonferenz hatte Günther betont, dass Schleswig-Holstein mit seinen Impfquoten bundesweit vorne liege. "Wir befinden uns gerade im Übergang von Pandemie zu Endemie", erklärt der Ministerpräsident. Mit Hinblick auf den kommende kalte Jahreszeit appelliert er an die Eigenverantwortung der Menschen. Heinold sagte, sie gehe davon aus, dass Kinos, Gaststätten und Theater auch im Winter offen bleiben. "Die Menschen sollen sich weiterhin treffen und sich austauschen können." Gesundheitsministerin Kerstin von der Deeken (CDU) betonte, für sie sei die Hospitalisierungsrate entscheidend, um die Lage zu bewerten.