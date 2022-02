Corona in SH: Protest gegen neue Testregeln in Kitas Stand: 04.02.2022 12:50 Uhr Seit Donnerstag gilt für die Eltern von Kita-Kindern eine Testpflicht. Die Vereinigung von Kita-Leitungen in SH hat dagegen eine Online-Petition gestartet.

Die neuen Corona-Testregeln sorgen weiter für Diskussionen in Schleswig-Holstein. Dreimal pro Woche müssen sich Kita-Eltern im Land seit Donnerstag testen lassen und dies schriftlich der Kita bestätigen. Statt die Kinder regelmäßig zu testen, gilt nun also die sogenannte Umfeld-Testung. Dagegen regt sich Widerstand. Die Vereinigung der Kita-Leitungen in Schleswig-Holstein hat eine Online-Petition gestartet. Die Vereinigung vertritt rund 50 Kita-Leitungen im Land. Stand Freitagmittag gab es mehr als 1.000 Unterschriften für die Petition.

"Kinder nicht zu testen, macht keinen Sinn"

Die Kita-Leitungen sorgen sich unter anderem um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne regelmäßige Tests der Kinder sehen sie diese in Gefahr. Die verpflichtenden Tests der Eltern reichen nach Angaben der Leitungen nicht aus. Unter anderem weil sich Kinder ja nicht nur bei ihren Eltern anstecken können, heißt es von Christina Kühne, Vorsitzende der Vereinigung: "Unsere Kinder haben einfach unheimlich viele Kontakte auch im Hobby- und Freizeitbereich. Und das soll so sein. Kinder gar nicht mehr zu testen, das macht überhaupt keinen Sinn."

Unterstützung bekommen die Kita-Leitungen von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. "Das Ansteckungsrisiko in den Kitas geht von den Kindern aus und ob das Testen der Eltern reibungslos klappt, ist kaum zu kontrollieren", erklärte die Bereichsleiterin für den Sozial- und Erziehungsdienst von ver.di Nord, Sabine Kaiser.

Garg: Es gibt kein Verbot, Kinder zu testen

Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) hatte die neuen Corona-Testregeln erst am Donnerstag gegen Kritik verteidigt. Sie seien mit Eltern und Kita-Trägern abgestimmt, sagte er. Die Kita-Leitungen erklärten indes, sie seien nicht richtig in die Entscheidung miteinbezogen worden. Minister Garg betonte im Sozialausschuss, es sei nicht verboten, auch die Kinder zu testen. Nur die Pflicht gelte jetzt eben für die Eltern. Zuvor hatte es eine Empfehlung gegeben, die Kinder dreimal die Woche zu testen - es war nicht verpflichtend.

