Corona: Schleswig-Holstein will schnellen Lockdown Stand: 10.12.2020 17:56 Uhr In Schleswig-Holstein sollen die Corona-Maßnahmen noch vor Weihnachten verschärft werden. Das machte Ministerpräsident Günther am Nachmittag deutlich. Einzelheiten nannte er nicht.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich für einen harten Lockdown in der Corona-Krise noch vor Weihnachten ausgesprochen. Dafür wolle er sich angesichts der hohen Infektionszahlen auch bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz einsetzen, sagte Günther am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Jamaika-Kabinetts. Er gehe davon aus, dass diese Konferenz am Sonntag stattfinden wird. Die Koalition in Kiel strebe einen gemeinsamen Weg aller Bundesländer an.

Stellungnahme morgen im Landtag

Welche Maßnahmen wann verschärft werden sollen - dazu äußerte sich Ministerpräsident Günther am Donnerstagnachmittag nicht. Morgen im Landtag will er unter anderem mitteilen, wie es an den Schulen in Schleswig-Holstein weitergeht. Sowohl in puncto Schulen als auch für den Kita-Bereich sagte Günther, dass eine Betreuung sichergestellt werden muss. Auch darüber hinaus wird Günther dem Parlament am Freitag (10.00 Uhr) darlegen, mit welcher Position er in die weiteren Beratungen mit Bund und Ländern geht. Dies hatte die SPD per Dringlichkeitsantrag gefordert.

"Hinter jeder Zahl steckt ein Mensch und ein Schicksal"

Auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Sozialminister Heiner Garg (FDP) sprachen sich für einen harten und schnellen Lockdown aus, ohne konkret zu werden. Einig waren sich alle drei darin, wie wichtig bundeseinheitliche Maßnahmen sind. Heinold erinnerte daran, dass hinter jeder Zahl ein Mensch und ein Schicksal steckt und appellierte an die Bürger, nicht immer zu fragen, wann neue Regeln erlassen werden, sondern besser selbst dazu beizutragen, dass wir die Pandemie besiegen.

Unterstützung von der SPD

Auch Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) steht hinter dem angekündigten harten Kurs. Er hat zusätzlich sechs Forderungen an die Regierung gestellt. In Schulen soll es die Möglichkeiten geben, die Präsenzpflicht auszusetzen. Familien sollen dann aber bei der Kinderbetreuung unterstützt werden. Weitere Forderungen sind die massive Ausweitung der Tests und Schutzmaterialien für Heime, praktikable Wirtschafts- und Nothilfen vom Bund, umfangreiche Transparenz der Beschlüsse sowie eine Beschränkung der Maßnahmen bis zum 9. Januar.

297 neue Infektionen gemeldet

In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages 297 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Aktuell liegt der Wert knapp bei 58,5 (Datenstand 9.12.). In Deutschland insgesamt hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages bis Donnerstagfrüh einen Höchststand erreicht: Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 23.679 Neuinfektionen.

