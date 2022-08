CSD in Lübeck: Spontantrauungen für alle Stand: 20.08.2022 16:10 Uhr Nach zwei Jahren Corona-Pause findet heute wieder der Christopher Street Day in Lübeck statt. Neu in diesem Jahr: Spontantrauungen in der Marienkirche.

Nach zwei Jahren Coronapause startete der Christopher Street Day (CSD) in Lübeck am Samstagvormittag mit einer mit einer Auftaktkundgebung auf dem Rathausmarkt. Anschließend setzte sich ein Demonstrationszug unter dem Motto "#selbstbestimmt" durch die Holstenstraße in Bewegung. Vorbei ging es am Holstentor zum Lindenplatz, zurück durch die Altstadt wieder zum Marktplatz. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Straßenfest.

Pastorin Meißner: Einstellung der Kirche zu LGBTQ+ hat sich geändert

Eine Neuheit in diesem Jahr: Spontantrauungen für alle. In der Marienkirche in Lübeck können sich verliebte Paare zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr ohne Voranmeldung segnen oder trauen lassen. Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg bietet außerdem eine Segnung für Trans-Menschen an.

AUDIO: Pastorin Inga Meißner zum CSD in Lübeck (1 Min) Pastorin Inga Meißner zum CSD in Lübeck (1 Min)

Ein wichtiges Zeichen, freut sich Pastorin Inga Meißner. "Die Kirchen und die LGBTQ+-Community waren nicht immer eins und die Kirchen waren auch bedauerlicherweise nicht immer auf der Seite der Community", sagt sie. Das habe sich inzwischen glücklicherweise geändert, "weil sich einfach der Gedanke durchgesetzt hat, dass wir eben alle als Geschöpfe Gottes gleich geliebt sind und dass es solche Regeln, wie ich urteile darüber, wie jemand anders sein Leben zu führen hat, dass das einfach völliger Quatsch ist."

