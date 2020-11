Bürgermeister-Wahl: Entscheidung in Bad Segeberg vertagt Stand: 01.11.2020 22:40 Uhr Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Segeberg hat es am Sonntag keine Entscheidung gegeben. In drei Wochen gehen der Amtsinhaber und sein Herausforderer in die Stichwahl.

Der 68 Jahre alte Dieter Schönfeld (unterstützt von der SPD) ist in der 17.000-Einwohner-Stadt bereits seit 2009 im Amt. Bei seiner Wiederwahl 2015 war er der einzige Kandidat, dieses Mal aber hatte er einen Gegenkandidaten und eine Gegenkandidatin - den 38-jährigen Toni Köppen von der Freien Wählergemeinschaft Bürgerblock Segeberg und die 49 Jahre alte Marlies Stagat (unterstützt von der CDU). Nach Schließung der Wahllokale und der Auszählung der Stimmen - die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei 44,7 Prozent - stand fest: Keiner aus dem Trio hatte die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können.

Schönfeld erreichte 39,9 Prozent, Köppen 31,2 Prozent und Stagat 28,9 Prozent. Das heißt: Am 22. November wird sich in der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Schönfeld und seinem übrig gebliebenen Herausforderer Köppen entscheiden, wer bis 2026 zukünftig der Verwaltung in Bad Segeberg führen wird.

Die Pläne von Schönfeld und Köppen

Für Schönfeld stehen vor allem die Hallenbad-Sanierung, der Wohnungsbau und der Neubau eines Feuerwehrhauses im Fokus. Außerdem setzt er auf Klimaschutz und Projekte für Jugendliche.

Köppen möchte aus Bad Segeberg eine sogenannte Smart City machen, sich für Carsharing-Modelle mit Elektromobilen, nachhaltige Straßenbeleuchtung, Naturschutz und autonom fahrende Stadtbusse einsetzen.

Stagat hatte sich vor der Wahl die Digitalisierung der Stadt und ein umfangreiches Verkehrskonzept auf die Fahnen geschrieben.

