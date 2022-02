Buchholz kritisiert Krisenmanagement der Bahn bei Sturm Stand: 21.02.2022 10:55 Uhr Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) kritisiert die Deutsche Bahn für ihren Umgang mit Unwettern. Zuletzt hat das Sturmtief "Antonia" erneut für Verspätungen und Zugausfälle gesorgt - obwohl "Antonia" längst nicht so heftig wütete wie kurz zuvor "Ylenia" und "Zeynep".

Verspätungen, Zugausfälle, fehlende Kommunikation: Viele Bahnkunden haben nervenaufreibende Tage hinter sich. Verkehrsminister Buchholz findet, dass es anders hätte laufen können. Er fordert deshalb ein besseres Unwetter-Krisenmanagement der Deutschen Bahn. "Es kann nicht sein, dass die DB beispielsweise die Einstellung ihres Verkehrs für 19.00 Uhr ankündigt, die Züge dann aber bereits vier bis fünf Stunden früher nicht mehr rollen", sagte Buchholz am Sonntagabend in Kiel.

Probleme bei Grünschnitt und Fahrgastinformation

Er ist außerdem davon überzeugt, dass viele Bäume nicht auf Oberleitungen gekippt wären, wenn es früher und gründlicher einen Grünschnitt entlang der elektrifizierten Strecken gegeben hätte. Bucholz will das auch noch einmal an DB-Vorstand Ronald Pofalla adressieren. Es sei "zweifellos nachvollziehbar, dass die DB den Verkehr auf manchen Strecken einstellt", so der Minister. Klar sei für ihn aber auch, dass die Bahn eine Menge mehr tun könne als bisher, um schwere Unwetterschäden und damit massive Ausfälle abzuwenden. Ein weiteres Dauerthema ist laut Buchholz die Fahrgastinformation, da sei noch eine Menge Luft nach oben.

Der dritte Sturm innerhalb weniger Tage hat bei der Bahn erneut für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen gesorgt. Im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein soll es noch bis zum Montagnachmittag Einschränkungen geben. Reisende sind aufgerufen, sich vor Fahrtantritt auf der Homepage der Bahn informieren.

Wenige Einsätze durch "Antonia"

Bei Polizei und Feuerwehr kam es wegen "Antonia" nur zu vergleichsweise wenigen Einsätzen. Im Bereich Schleswig, Flensburg und Husum registrierte die Polizei knapp 40 Einsätze. Dabei ging es laut Leitstelle vor allem um Wasserschäden in Gebäuden. Verletzt wurde niemand. Im Raum Kiel mussten Feuerwehr und Polizei zu lediglich zehn Sturmeinsätzen ausrücken - deutlich weniger als in den vergangen Tagen. Rund um Lübeck hat "Antonia" ebenfalls weniger gewütet als ihre Vorgänger. "Der Sturm war total entspannt, da gab es nicht viel", berichtete eine Sprecherin. Kaum ein Dutzend Einsätze waren im Bereich Lübeck und Ratzeburg aufgelaufen. Wegen des starken Windes kippte jedoch auf der Fehmarnsundbrücke in der Nacht zu Montag ein Lastwagen um. Die Brücke musster deshalb am frühen Morgen zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Lkw-Fahrer blieb den Polizeiangaben zufolge unverletzt.

