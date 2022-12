Brunsbüttel: NOK bleibt mindestens bis Mittwoch gesperrt Stand: 26.12.2022 16:36 Uhr Der Nord-Ostsee-Kanal ist nach dem Auslaufen von Öl frühestens am Mittwoch (28.12.) für die Schifffahrt wieder befahrbar. Auch während der Weihnachtstage waren zahlreiche Helfer und Ölbekämpfungsschiffe im Einsatz.

Nach dem Ölaustritt im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bleibt der Kanal mindestens noch bis Mittwoch für die Schifffahrt gesperrt. Das teilte das Havariekommando am Freitagabend mit. Das Ziel sei es, den Nord-Ostsee-Kanal in einen Zustand zu versetzen, der es den Aufsichtsbehörden erlaube, ihn wieder für die Schifffahrt freizugeben, hieß es. Wann diese Freigabe erfolgen kann, ist weiterhin unklar. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal geht davon aus, dass die Sperrung frühestens am Mittwoch (28.12) aufgehoben werden kann. Die zuständigen Behörden sind dazu in enger Abstimmung.

Zähflüssiges Öl sammelt sich in Ufernähe

Auch während der Weihnachtstage waren mehr als 150 Kräfte von Feuerwehr, THW und Havariekommando im Einsatz, um die Ölausbreitung zu bekämpfen. Am späten Samstagnachmittag wurden die Arbeiten unterbrochen, um den Helfern die Möglichkeit zu gegeben, den Heiligabend mit ihren Familien zu verbringen. Am Montagnachmittag bedankte sich das Havariekommando bei den freiwilligen Einsätzkräften am Nord-Ostsee-Kanal dafür, dass sie auch während der Feiertage im Hafen von Brunsbüttel die Ölbekämpfung fortgesetzt haben. Er könne ihre Leistung nicht genug würdigen, sage der Leiter des Havariekommandos, Renner. Die beteiligten Frauen und Männer stellten während der Feiertage private Interessen zurück, um zu helfen.

Uferseitig gab es laut Havariekommando noch einige Hotspots, an denen sich zähflüssiges Öl sammelt, beispielsweise im Hafenbecken. Dort lagen zuletzt Einsatzschwerpunkte, an denen Kräfte des Technischen Hilfswerks das Öl mit verschiedenen Techniken gesammelt und abgepumpt haben.

Die Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel hat zu dem Ölaustritt inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Das teilte die Polizeidirektion Itzehoe mit.

Videos 2 Min Nord-Ostsee-Kanal wegen Ölfilm weiterhin gesperrt In Brunsbüttel ist tonnenweise Öl ausgelaufen. Mehr als 100 Menschen kämpfen dagegen an. Doch das dauert länger als gedacht. 2 Min

Sensorflugzeug liefert neues Lagebild: Ölfilm wird dünner

Am Freitag und Sonntag wurden Überwachungsflüge unternommen: Ein mit Sensortechnik ausgerüstetes Flugzeug des Havariekommandos startete, um den Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel mehrfach zu überfliegen. Die vom Flugzeug gesammelten Daten zeigten: "Der Ölfilm auf dem Kanal wird dünner", so der Sprecher des Havariekomanndos, Benedikt Spangardt.

Ölbekämpfungsschiffe weiter im Einsatz

Seit Sonntag (25.12.) sind die beiden großen Ölbekämpfungsschiffe "Scharhörn" und die "Knechtsand" gemeinsam mit dem Ölbekämpfungs-Verband aus der "Odin" und dem Ponton "Lüttmoor" im Einsatz. Letztere haben die "Neuwerk" abgelöst - sie wird als Notschlepper für eventuelle Unfälle auf der Nordsee benötigt.

Ölverschmierte Vögel

Auch für die Umwelt hat der Ölaustritt Folgen. Inzwischen sind bereits Vögel aufgetaucht, die mit Öl verschmiert sind. Betroffen von der Ölverschmutzung sei nach aktuellem Stand eine zweistellige Zahl an Tieren. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hatte sich am Donnerstagmittag ein Bild vor Ort gemacht und großen Dank an die Einsatzkräfte ausgesprochen.

Verantwortliche wollen kein Risiko eingehen

Videos 1 Min Ehrenamtliche versuchen zu helfen Nach dem Pipeline-Leck sind zahlreiche Helferinnen und Helfer, insbesondere des Technischen Hilfswerks im Einsatz. 1 Min

Nach Auswertungen von Luftaufnahmen gehe man ungefähr von einer Menge von zwölf Kubikmeter Öl im Wasser aus, sagte Spangardt. Umweltminister Goldschmidt sprach von einem Ölteppich, der sich über sechs Kilometer ausgebreitet hatte. Wie viel insgesamt aus der Pipeline ausgetreten und womöglich versickert ist, ist laut Havariekommando noch nicht bekannt.

Allerdings sei das Restöl, was sich noch auf der Wasseroberfläche befindet, schon ziemlich dünnflüssig, so der Sprecher weiter. Das würde das Absaugen durch die Spezialschiffe erschweren. Man will offenbar kein Risiko eingehen und deshalb bleibt der Kanal so lange für den Schiffsverkehr gesperrt, bis man sicher sein kann, dass kein Öl zum Beispiel beim Schleusen in die Elbe oder sogar in die Nordsee gelangen kann. Die Einsatzkräfte vor Ort versuchen den Übergang von Öl in die Elbe mittels Ölsperren soweit wie möglich zu verhindern.

Zum Schutz der Meere "nicht zu früh freigeben"

Videos 1 Min Goldschmidt: "Situation ist ernst" Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat sich am Donnerstag zu der Ölverschmutzung auf dem NOK geäußert. 1 Min

Vor den Schleusen stauen sich seit Mittwoch einige Schiffe. Zeitweise befanden sich laut Havariekommando rund 30 Schiffe im Zulauf auf eine der Kanalschleusen oder warteten im Kanal auf die Weiterfahrt. Die Schiffslenkung des NOK informiert alle Reedereien und die Kapitäne über den aktuellen Stand. "Man kann nicht zu früh freigeben, es geht um etwas sehr Wertvolles - den Schutz unserer Meere und des Wattenmeers", sagte Umweltminister Goldschmidt dazu. "Es ist wichtig, das Öl herauszubekommen, damit es nicht in die Nordsee oder in die Elbe eintreten kann."

Schiffe, die unter anderem noch im Gebiet der Elbmündung auf die Wiederöffnung gewartet hatten, haben laut Havariekommando ihren Kurs geändert. Sie würden nun Dänemark umschiffen und über das Kattegat die Ostsee ansteuern.

Zeitweise erhöhte Explosionsgefahr

Am Mittwoch war ein kilometerlanger Ölteppich bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) entdeckt worden. Um zu vermeiden, dass sich der Ölfilm weiter ausbreitet, habe die Verkehrszentrale NOK am Mittwochmorgen die Sperrung der Schleusen veranlasst, so das Havariekommando. Eine solche Situation ist demnach nicht ungefährlich: Rohöl ist sehr flüchtig und gast schnell aus. Dadurch gab es zeitweise eine erhöhte Explosionsgefahr in unmittelbarer Umgebung des Lecks, wie Messungen durch das Havariekommando ergaben. Am Mittwochnachmittag hatten Einsatzkräfte einen Schaden an einer Rohöl-Pipeline an Land entdeckt. Laut Spangardt führt die leckgeschlagene Pipeline unter dem NOK hindurch, der Schaden betrifft den sogenannten Unterwasser-Düker. Dieser befinde sich jedoch nicht in direktem Kontakt mit dem Wasser. Der Auslass des betreffenden Stücks liegt auf der Nordwestseite des Kanals. Nach Angaben des Havariekommandos wurde das Leck zunächst provisorisch abgedichtet, sodass kein Öl mehr in den Kanal gelangen konnte. Demnach stehe die eigentliche Reparatur der Ölpipeline aber noch aus. Um es vollständig abzudichten, muss das ölgetränkte Erdreich abgetragen werden.

