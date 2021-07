Brunsbüttel: Demonstranten gegen Flüssiggas-Terminal besetzen Schienen Stand: 31.07.2021 15:47 Uhr In Brunsbüttel demonstrieren Klimaschützer gegen ein geplantes Flüssiggas-Terminal. Die Veranstalter sprechen von 2.000 Teilnehmern, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In transparenten Ganzkörperanzügen und unter anderem mit rosa Hüten, Schals oder Tüchern bekleidet sind die Protestierenden unterwegs. Sie fordern den generellen Ausstieg aus fossiler Energie. Nach eigenen Angaben blockieren Hunderte Klimaschützer bereits die Schienen auf beiden Seiten des Nord-Ostsee-Kanals, die zur Belieferung des Chemie-Parks genutzt werden, was ein Video in den Sozialen Netzwerken auch nahelegt. Eine Anfrage per Mail von NDR Schleswig-Holstein dazu hat der Düngemittel-Produzent Yara, der seinen Sitz in Brunsbüttel hat, noch nicht bestätigt. Die Polizei überprüft die Sache derzeit. Ansonsten verlief die Demonstration bis auf vereinzelte Rangeleien mit der Polizei aber grundsätzlich friedlich.

Steine werfender Security-Mann abgezogen

Ein weiteres Video auf Twitter zeigt einen Security-Mitarbeiter, der aus dem eingezäunten Firmengelände von Yara mit Steinen wirft. Zu diesem Vorfall hat das Unternehmen mittlerweile auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein Stellung bezogen: Es handele sich um "das individuelle Fehlverhalten eines einzelnen Mitarbeiters eines externen Dienstleisters", er sei abgezogen und von seinen Aufgaben entbunden worden. Eine Sprecherin der Demonstranten hatte vorab betont, dass die Klimaschützer ausdrücklich gewaltfrei protestieren wollen. Allerdings soll es auch spontane Aktionen des "zivilen Ungehorsams" geben - was darunter zu verstehen ist, wollte die Sprecherin vorab nicht mitteilen. Die Polizei ist mit mehreren hundert Beamten angerückt.

In der Vergangenheit hatten sich Teilnehmer unter anderem an Toren oder Zäunen angekettet oder sind an Gebäuden oder Brücken hochgeklettert. Die Betriebe im Brunsbütteler Industriegebiet haben deshalb nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ihre Schutzmaßnahmen erhöht. Sie befürchten, dass Demonstranten in die Unternehmen eindringen und versuchen könnten, den Betrieb lahmzulegen. Was die Klimaschützer im Detail planen, ist weiterhin nicht bekannt. Die Veranstalter hatten insgesamt sechs Versammlungen angemeldet.

Nach eigenen Angaben waren bereits am Freitag rund 2.000 Teilnehmer im Ort im Kreis Dithmarschen eingetroffen, die an der Demonstration gegen das geplante Terminal für Flüssig-Erdgas teilnehmen wollen. Am Sonnabend Morgen hatten die Veranstalter in den Sozialen Medien gebeten, nicht mehr anzureisen - nach eigenen Angaben ist das Camp schon voll. Die Polizei vor Ort hatte am Freitagnachmittag von etwa 1.000 Teilnehmern gesprochen. Sie übernachten im sogenannten Klima-Camp im Brunsbütteler Bürgerpark.

Das Bündnis "Ende Gelände" fordert heute vor allem einen sofortigen Gas-Ausstieg. Die Begründung: Erdgas stoße neben CO2 auch noch klimaschädlicheres Methan-Gas aus. Mehrere Bürgerinitiativen, Umweltschutzorganisationen, Klimagruppen - darunter die Fridays-for-Future-Bewegung - und weitere Jugendverbände wollen deswegen zusammen mit "Ende Gelände" bei der Demonstration ihre Kritik an dem Vorhaben unterstreichen.

Die ersten Teilnehmer der Protestaktion waren bereits am Mittwoch in Brunsbüttel eingetroffen. Neben den Schlafzelten gibt es Versorgungszelte der Veranstalter sowie Dusch-/WC-Parzellen aus Holz, Wasserstellen und große Solarmodule zur Stromversorgung. Der Kreis Dithmarschen hat nach eigenen Angaben im Bürgerpark Brunsbüttel ein Camp mit bis zu 2.000 Teilnehmern nach dem Versammlungsgesetz erlaubt.

VIDEO: Flüssiges Erdgas - was ist eigentlich LNG? (4 Min)

Polizei-Camp auf der anderen Kanal-Seite

Die Polizei wiederum hat in Brokdorf (Kreis Steinburg) ein Containerdorf eingerichtet und ist nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften aus Schleswig-Holstein, anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei im Einsatz. Dort auf dem Gelände einer Eissporthalle sollen die Kräfte sowie die Einsatzfahrzeuge untergebracht werden, um für die heutigen Proteste vorbereitet zu sein.

LNG-Terminal soll Flüssiggas von Schiffen aufnehmen und verteilen

Das Flüssigerdgas-Terminal soll in der Nähe eines Chemie-Parks am Elbehafen in Brunsbüttel entstehen. Das tiefgekühlte, verflüssigte Erdgas, auch LNG (Liquefied Natural Gas) genannt, soll nach den Vorstellungen der Firma German LNG Terminal unter anderem per Schiff angelandet und über das Terminal sowohl auf andere Schiffe verteilt, als auch auf spezielle Lkw für Transporte innerhalb Deutschlands geladen werden. Bei Bedarf soll es auch den nahegelegenen Chemiepark versorgen.

Betreiber will Austausch mit Interessierten - und Kritikern

Eine Sprecherin von German LNG Terminal teilte zur geplanten Demonstration auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein schriftlich mit: "Die German LNG Terminal GmbH steht seit Beginn an für einen Austausch mit allen Interessierten (…) - auch mit Kritikern (…), und wir rufen jeden auf, sich daran konstruktiv zu beteiligen. Bereits in der Vergangenheit haben wir uns für den Austausch mit unseren Kritikern eingesetzt. (…) Darüber hinaus führen wir Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu unseren Plänen für ein Terminal in Brunsbüttel auf lokaler Ebene und darüber hinaus durch."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.07.2021 | 15:00 Uhr