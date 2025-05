Stand: 08.05.2025 07:27 Uhr Flensburg blitzt: Zweiter mobiler Blitzeranhänger soll kommen

Flensburg soll einen zweiten mobilen Blitzer bekommen. Diesem Plan hat am Mittwoch der Ausschuss Bürgerservice, Schutz und Ordnung zugestimmt. Am Donnerstag (8.5.) entscheidet der Finanzausschuss darüber. Der erste graue Anhänger hatte im vergangenen Jahr rund 400.000 Euro eingebracht. Die Schätzung basiert auf der Zahl der fast 9.000 Fälle, in denen Autofahrende zu schnell unterwegs waren. Die Anschaffungskosten lagen bei 150.000 Euro. Ein mobiles Gerät spiele demnach fünf mal so viel Bußgelder in die Stadtkasse wie ein fest installierter Blitzer, so ein Stadtsprecher.

