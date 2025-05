Dorit Stenke: Was Sie über die neue Bildungsministerin wissen müssen Stand: 07.05.2025 14:48 Uhr Nachdem Karin Prien (CDU) von der Landes- in die Bundespolitik gewechselt ist, steht jetzt ihre Nachfolgerin fest. Dorit Stenke ist neue Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Was sie vorher gemacht hat und nun plant, lesen Sie hier.

von Anna Grusnick

Sie kennt das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein aus dem effeff – seit 2017 war Dorit Stenke (CDU) dort als Staatssekretärin tätig – hatte zunächst in der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP und dann in der schwarz-grünen Koalition die Bildungspolitik im Land strategisch mitgestaltet. Nun ist sie die neue Ministerin. Damit setzt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf Kontinuität. "Ich bin sehr aufgeregt", sagt Dorit Stenke lachend an ihrem ersten Tag als Ministerin. Es sei nun eine ganz andere Aufmerksamkeit, an die sie sich werde gewöhnen müssen.

Neue Ministerin Dorit Stenke in Fachkreisen bekannt und vernetzt

Die Diplom-Pädagogin gilt als bestens vernetzt auf Landes-, aber auch auf Bundesebene. Zudem verfügt sie über jahrzehntelange Erfahrung in der Bildungslandschaft – ist Co-Vorsitzende der Kommission für Lehrkräftebildung bei der Kultusministerkonferenz. Ihr geht es nach eigener Aussage vor allem darum, Dinge gemeinsam auf den Weg zu bringen, Prozesse transparent zu machen, die Beteiligten mitzunehmen. Das gilt auch für Absprachen zwischen dem Bund und den Bundesländern. Stenke versteht sich nach eigenen Angaben als Brückenbauerin zwischen Wissenschaft, Schule, Verwaltung und Gesellschaft.

Lehrerausbildung als Schwerpunkt

Ein Fokus von Dorit Stenke liegt auf der Lehrkräftebildung - das ist Ländersache, die Zuständigkeiten sind komplex: die Universitäten sind eigenständig, jedes Bundesland hat eigene Vorgaben – wichtig sei es, dass die Studierenden mobil bleiben und nicht an das Bundesland gebunden sind, in dem das Studium stattfindet. Mit dem Handlungsplan Lehrkräftegewinnung soll in Schleswig-Holstein auf den sich verschärfenden Personalmangel an Schulen reagiert werden.

Weiterer Fokus auf Ganztag und Sprachförderung

Außerdem ist es ihr wichtig, dass man bei der Diskussion um die Ganztagsbetreuung weiterkommt. "Ich glaube, dass ist für unser Land sehr wichtig, für unsere Schülerinnen und Schüler sehr wichtig." Außerdem arbeitet sie daran, in einer ersten Pilotphase die frühe Sprachförderung auf den Weg zu bringen. Da habe sie einen sehr intensiven Blick drauf, so Stenke. "Ich glaube, wir müssen auf den Anfang der Bildung gucken. Und das beginnt in der Kita.“

Geboren in Hamburg, Abitur in Bergisch-Gladbach, Studium in Mainz, stellvertretende Direktorin der Sächsischen Akademie für Lehrerfortbildung, Meißen – das sind nur einige der Stationen von Stenke.

Enger Draht zur neuen Bundesbildungsministerin Karin Prien

Interessant wird, ob und wie sich die enge berufliche Verbindung zwischen ihrer Amtsvorgängerin und jetzigen neuen Bundesministerin Karin Prien und Dorit Stenke für Schleswig-Holstein auszahlt. Der Draht zumindest ist kurz.

