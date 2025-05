Stand: 08.05.2025 07:38 Uhr Ratzeburg: Polizei rettet Entenküken aus Schacht

Gutes Ende nach dramatischem Absturz: In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Mittwoch laut Polizei vier Küken mit ihrer Entenmutter über die Schrangenstraße zu einem Hinterhof gewatschelt. Dabei fielen die Kleinen in einen Kellerschacht. Die Entenmutter ließ die Vier zurück, die lautstark auf sich aufmerksam machten. Doch Rettung nahte: Mit viel Fingerspitzengefühl gelang es den Polizisten, die Küken aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Jungtiere fanden vorerst Unterschlupf im Ratzeburger Polizeirevier.

