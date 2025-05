Stand: 08.05.2025 08:37 Uhr Verkehrskontrolle vor Kieler Kita: Ein Drittel zu schnell unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle im Kieler Stadtteil Holtenau ist am Dienstagmittag (6.5.) von knapp 600 kontrollierten Fahrzeugen fast ein Drittel zu schnell unterwegs gewesen. Laut Polizei standen die Beamten im Schusterkrug an der Kindertagesstätte - dort gilt tagsüber Tempo 30. Innerhalb von vier Stunden wurden fast 200 Verkehrsteilnehmende gemessen, die zu schnell fuhren. Gegen sie leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. 22 von ihnen müssen außerdem mit einer Anzeige wegen zu hoher Geschwindigkeit rechnen. Spitzenreiter an dem Tag: Ein Mitte 20-Jähriger, der mit 78 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Ihn erwarten 520 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

