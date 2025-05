Stand: 08.05.2025 06:38 Uhr Kostenexplosion: Bauausschuss Ahrensburg gegen Rathaus-Anbau

Die Stadtverwaltung möchte, dass Alternativen zum Rathaus-Anbau geprüft werden. Das ist ein Ergebnis der Beratungen des Bau- und Planungsausschusses der Stadt Ahrensburg (Kreis Stormarn) am Mittwochabend. Laut dem Ausschussvorsitzenden Béla Randschau (SPD) wollten alle Ausschussmitglieder die Pläne zum Anbau erstmal auf Eis legen. Eine verbindliche Entscheidung werde jedoch erst der Hauptausschuss in seiner nächsten Sitzung am 19.5. treffen, hieß es.

Eine Erweiterung ist seit 2018 Thema bei der Stadt, denn die Verwaltung ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und der Platz im Rathaus hat nicht mehr ausgereicht. Die ersten Planungen ergaben Kosten in Höhe von etwa sieben Millionen Euro. Mittlerweile rechnet die Stadt aber mit Ausgaben in Höhe von fast 18 Millionen Euro. Der Haushalt der Stadt sei nicht auf eine solche Kostenexplosion ausgelegt, sagt Randschau.

