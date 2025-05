Stand: 08.05.2025 08:34 Uhr Auto nach wilder Verfolgungsjagd in Schenefeld ausgebrannt

In der Nacht auf Donnerstag (8.5.) ist eine Verfolgungsjagd zwischen einem Autofahrer und Polizisten aus Hamburg und Schleswig-Holstein in Schenefeld (Kreis Pinneberg) mit einem Feuer geendet. Einem Polizeisprecher zufolge hatten zuvor mehrere Streifenwagen das Auto in Hamburg-Lurup verfolgt.

In Schenefeld ist das Fahrzeug dann gegen eine Mauer gefahren und fing Feuer. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Polizei fahndet nach ihm. Zwei weitere Mitfahrende blieben an der Unfallstelle. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt und von der Polizei vernommen, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

