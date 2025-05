Stand: 08.05.2025 07:02 Uhr Goldschmidt zu erneuerbaren Energien: Ausbauziel kann erreicht werden

Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sieht Schleswig-Holstein auf einem guten Weg, das Ausbauziel der erneuerbaren Energien von mindestens 45 Terawattstunden bis 2030 zu erreichen. Das sagte er bei seinem Besuch am Mittwoch in Heide (Kreis Dithmarschen). Die Westküste sei Vorreiterregion für die Energiewende in Schleswig-Holstein.

Laut dem neuen Netzengpassbericht für 2024 werden durch den Ausbau bei starkem Wind und Stromüberproduktion 75 Prozent weniger Windräder an Land abgeschaltet, als noch 2019. Noch nie ist laut dem Bericht so viel grüner Strom durch Schleswig-Holsteins Netze geflossen wie 2024. Dazu beigetragen hat laut Netzbetreiber TenneT unter anderem die neue Phasenschieberanlage in der Krempermarsch im Kreis Steinburg. Vorhaben wie der Bau eines Stromdrehkreuzes im Kreis Steinburg sollen dafür sorgen, dass der grüne Strom zukünftig auch in den Süden Deutschlands fließen kann. Zuletzt gab es in den betroffenen Gemeinden Agethorst und Mehlbek Proteste der Bürger gegen den Bau.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energiewende Heide Kreis Dithmarschen