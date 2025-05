Stand: 07.05.2025 19:12 Uhr So viel grüner Strom wie noch nie in Schleswig-Holstein

Noch nie ist so viel grüner Strom in das Netz in Schleswig-Holstein geflossen wie 2024. Das geht aus dem jüngsten sogenannten Netzengpassbericht hervor. Im vergangenen Jahr mussten deutlich weniger Windkraftanlagen an Land abgeregelt werden als noch 2019. Nur rund ein Viertel der Windräder an Land sind laut dem Netzengpassbericht noch reguliert worden. Grund dafür ist der voranschreitende Netzausbau in Schleswig-Holstein. In den vergangenen fünf Jahren hat SH Netz nach eigenen Angaben mehr als eine Milliarde Euro in neue Stromleitungen investiert. Der Ausbau der Stromnetze gehe gut voran, sagt Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne).

Windräder auf See sind jedoch deutlich häufiger abgeregelt worden. Das liege vor allem an fehlenden Höchstspannungsnetzen südlich der Elbe, so der Bericht. Die dafür nötigen Leitungen, wie zum Beispiel SuedLink, sind derzeit im Bau.

