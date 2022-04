Brunsbüttel: Bund gibt zweieinhalb Milliarden Euro für LNG-Terminals Stand: 14.04.2022 20:00 Uhr Seit Russland gegen die Ukraine Krieg führt, will die Politik Deutschland unabhängig von russischem Gas machen. Ein Weg: LNG-Terminals. Dafür will die Bundesregierung 2,5 Milliarden Euro ausgeben.

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll möglichst schnell ein schwimmendes Flüssiggas-Terminal entstehen. Die Bundesregierung will dafür - und für drei weitere Standorte - zweieinhalb Milliarden Euro ausgeben. Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums hervor, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bestätigte die Information am Donnerstagnachmittag NDR Schleswig-Holstein. Die Terminals würden mit Hochdruck gebaut. Gemessen an deutschen Bauzeiten nahezu in Lichtgeschwindigkeit. "Jetzt werden wir gucken, wie schnell es geht. Wir haben ja gar keine Erfahrung mit so schnellen Baufortschritten. Aber wenn die da sind, sichert das einen Teil der Erdgas-Importe aus Russland." Über die Terminals soll Flüssiggas direkt nach Deutschland geliefert werden - teilweise schon ab kommendem Winter. Bisher hat Deutschland keine eigenen Terminals.

Schnabel: Starkes Signal für Brunsbüttel

Auch Hafenchef Frank Schnabel begrüßt die Finanzierungspläne: "Für Brunsbüttel wäre das ein ganz starkes Signal, weil wir ein Industriestandort sind, der viel Gas-Bedarf hat, sehr viel Gas verbraucht. In dem Sinne wäre es sehr sinnvoll, dass wir auch eine schwimmende LNG-Plattform in Brunsbüttel anbinden können." Diese Geschwindigkeit nun hätte es so bisher nicht gegeben. Geschwindigkeit und Erwartung des Bundes müssten jetzt vor Ort mit den Partnern und der Landesregierung umgesetzt werden.

Wilhelmshaven weiterer Standort

So soll Deutschland möglichst schnell unabhängig vom russischen Gas werden. Neben Brunsbüttel soll Wilhelmshaven (Niedersachsen) ein weiterer Standort sein, weitere werden geprüft. Mit den geplanten Ausgaben von zweieinhalb Milliarden Euro will die Bundesregierung die schwimmenden Terminals zehn Jahre lang mieten und betreiben. Die ersten Charter-Verträge sollten in diesen Tagen unterzeichnet werden. Das Finanzministerium hat das Geld freigegeben, ohne den Haushaltsausschuss vorher einzubeziehen, weil - laut Ministerium - höchste Eile geboten gewesen sei.

Terminals machen Flüssiggas wieder gasförmig

Schwimmendes Flüssiggas-Terminals sind Spezialschiffe, die das Flüssiggas aus Tankern aufnehmen und es wieder gasförmig machen. So könnte Deutschland direkt Flüssiggas importieren, zum Beispiel aus Katar oder den USA. Bisher läuft der Import etwa über die Niederlande.

