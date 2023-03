Bombenentschärfung in Kiel am Sonntag: Ostring und Werftstraße gesperrt Stand: 23.03.2023 15:15 Uhr Im Werftpark wurde ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger gefunden. Dieser soll am Sonntag unschädlich gemacht werden. 5.800 Menschen müssen ihre Häuser verlassen und es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Mitarbeitende des Kampfmittelräumdienstes sind im Kieler Werftpark auf eine amerikanische Bombe gestoßen. Sie sei bei einer Überprüfung von sogenannten Blindgängerhinweispunkten gefunden worden, teilte die Polizei mit. Am Sonntag soll die 250 Kilogramm schwere Bombe mit Heckzünder nun entschärft werden.

Ab 11 Uhr wird die Polizei dafür Straßensperren einrichten. Bis 13 Uhr müssen rund 5.800 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Die Polizei weist dabei auf die Zeitumstellung in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag hin. Als Ersatzunterkunft steht ab 11 Uhr die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule in der Stoschstraße 24-26 zur Verfügung. Anwohnerinnen und Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter (0431) 5905 555 bei der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. Die Nummer ist am Sonnabend zwischen 7 und 16 Uhr sowie Sonntag ab 7 Uhr erreichbar. Um die betroffenen Haushalte zu informieren, verteilen Mitarbeitende der Stadt mehrsprachige Handzettel, zudem werde die Bevölkerung über Warn-Apps informiert. Es wird auch darum gebeten, sich gegenseitig zu informieren.

Ostring und Werftstraße von Sperrung betroffen

Die Entschärfung führt auch zu Verkehrsbehinderungen. Der Ostring wird ab 11 Uhr zwischen Stoschstraße und Grabastraße gesperrt. Auch die Werftstraße ist von der Elisabethstraße bis zur Kleinen Ziegelstraße nicht passierbar. Der Schwerlastverkehr wird gebeten diesen Bereich großräumig zu umfahren. Über mögliche Fahrplanänderungen des ÖPNV wird auf der Website der Kieler Verkehrsgesellschaft informiert.

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält, beginnen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung. Wie lange diese insgesamt dauert, können die Einsatzkräfte noch nicht sagen. Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen. Erst im Dezember war eine ebenfalls im Werftpark gefundene Fliegerbombe entschärft worden, damals mussten 7.500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

