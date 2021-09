Bildungsministerin Prien im Experten-Team von Armin Laschet Stand: 03.09.2021 11:02 Uhr CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat sein Experten-Team für die Bundestagswahl vorgestellt. Darin befindet sich auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien - für den Bereich Bildung.

Drei Wochen vor der Wahl sprechen die Umfragen nicht für die Union und ihren Kanzlerkandidaten. Mit einem achtköpfigen Expertenteam will Armin Laschet nun die Trendwende einläuten. Neben dem früheren CDU-Fraktionschef Friedrich Merz gehört zu dem "Zukunftsteam" auch eine Politikerin aus Schleswig-Holstein: Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begrüßte die Entscheidung. "Das ist natürlich eine Auszeichnung für ihre Arbeit, die sie hier in den letzten vier Jahren geleistet hat", sagte Günther. Es sei auch eine Auszeichnung für die Bildungspolitik der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. "Für uns eine positive Nachricht."

Laschet: Expertenteam kein Schattenkabinett

Insgesamt gibt es vier Frauen und vier Männer in dem Gremium. "Ein wichtiges Zeichen für Gleichstellung", kommentierte Günther. Mehrere Nominierte erklärten auf Nachfrage, dass sie mit der Benennung keine Ansprüche auf Ministerämter nach einem Wahlsieg erheben würden. Und auch Laschet hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass er kein Schattenkabinett aufstellen wolle.

