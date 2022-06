Betrunkener Vater randaliert und verletzt Polizisten Stand: 23.06.2022 12:11 Uhr Die Polizei hat in Timmendorfer Strand einen Mann aufgegriffen, der betrunken mit zwei Kindern unterwegs war. Beim Versuch, ihn vorläufig festzunehmen, wurden drei Beamte verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 34-Jährige am Dienstag aufgefallen, weil er offensichtlich betrunken mit einem Säugling und einem Kleinkind allein in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) am Wasser unterwegs war.

Vater geht auf Polizisten los

Als die Beamten ihn aufforderten, die Mutter der Kinder anzurufen, habe der Mann aggressiv reagiert, so die Polizei. Er habe um sich getreten, den Beamten gedroht und Passanten beleidigt. Schließlich ging er mit der Faust auf die Polizisten los.

Strandbesucher ringen Mann zu Boden

Strandbesucher halfen den Angaben zu Folge dabei, den 34-Jährigen zu Boden zu ringen und festzuhalten. Er wurde nach Lübeck gebracht und musste mehrere Stunden in Polizeigewahrsam verbringen. Die beiden Kinder wurden laut Polizei ihrer Mutter übergeben.

