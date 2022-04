Bau und Handwerk in SH stellen sich auf schwierige Zeiten ein Stand: 13.04.2022 05:00 Uhr Jahrelang hatten Baubetriebe und Handwerk auch in Schleswig-Holstein alle Hände voll zu tun. Schon durch die Corona-Pandemie gerieten Lieferketten ins Stocken. Durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine verschlechtert sich die Lage erneut.

von Christopher Gaube

Es gab Zeiten, da haben Kunden monatelang darauf gewartet, einen Zimmermann zu bekommen. Nun brechen Zeiten an, da wartet der Zimmermann monatelang darauf, Holz für seine Arbeiten zu ergattern. Holz, für das sowohl der Handwerker und letztlich auch die Kunden immer tiefer in die Tasche greifen müssen.

Erst die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine

Schon Anfang 2021 haben die Probleme bei der Beschaffung von Baumaterialien begonnen. Das hatte laut Handwerkskammer Lübeck mit zusammengebrochenen Lieferketten infolge der Corona-Pandemie zu tun oder auch damit, dass in Kanada eine ganze Holzernte wegen Schädlingsbefalls ausgefallen ist.

"Bei einigen Materialien hatte sich die Lage vor Kriegsausbruch in der Ukraine wieder entspannt, aber durch den Kriegsausbruch sind die Probleme in beschleunigter Form neu da", sagt Michael Saß, wirtschaftspolitischer Sprecher der Handwerkskammer Lübeck. Zu den kürzlichen Materialpreissteigerungen seien die explodierenden Energiekosten hinzugekommen.

Angebote werden unkalkulierbar

Weitere Informationen Soziale Baugenossenschaften wollen Neubauprojekte verschieben Gründe sind der Preisanstieg bei Baumaterialien, gestörte Lieferketten sowie ein Personalmangel bei Bauunternehmen. mehr

Um wie viel Prozent Holz, Farben, Rohre und Co teurer geworden sind, kann die Handwerkskammer nicht pauschal beantworten. Grund ist, dass sich die Preise ständig ändern. "Es gibt also jetzt seit sechs Wochen nur noch Tagespreise für viele Materialien", sagt Saß. "Das führt natürlich dazu, dass die Kalkulationsgrundlagen fehlen."

Will ein Handwerksbetrieb einem Kunden ein Angebot erstellen, sei das nur noch unter sehr großem Vorbehalt möglich. Deshalb würden viele Unternehmen jetzt versuchen, sogenannte Preisanpassungsklauseln in die Verträge einzuarbeiten. Der Kunde verpflichtet sich dazu, die noch unbekannten Materialpreissteigerungen künftig zu akzeptieren. Genau das schreckt aber viele Auftraggeber laut Handwerkskammer Lübeck ab. Schließlich sei das Budget gerade auch bei den Privatkunden durch gestiegene Kosten für Lebensmittel und Energie ebenfalls kleiner geworden.

AUDIO: Baugewerbe und Handwerk rechnen mit Problemen (1 Min) Baugewerbe und Handwerk rechnen mit Problemen (1 Min)

Verzögerungen beim Bau drohen

Auch in der schleswig-holsteinischen Baubranche mangelt es am Material. Die Abhängigkeit von der Ukraine war groß, sagt Georg Schareck, Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein: "Wenn sich der Markt so weiterentwickelt und wir keine Ersatzbaustoffe bekommen können, wird es zwingend zu Verzögerungen im Bau kommen."

"Es ist für die Bauunternehmer momentan eine große Herausforderung dynamisch auf die Verzögerungen und Engpässe zu reagieren." Georg Schareck, Hauptgeschäftsführer Baugewerbeverband Schleswig-Holstein

Ein Beispiel aus dem Straßenbau: Das Kohlenwasserstoffgemisch Bitumen wird als Bindemittel im Asphalt eingesetzt. Rund 60 Prozent der ukrainischen Lieferkapazität an Bitumen ist laut Schareck nach Deutschland gegangen und fehlt jetzt. Infolge dessen würden die Preise für laufende Straßenbauvorhaben in Schleswig-Holstein steigen und die Unternehmen gerieten zeitlich unter Druck.

Bauunternehmen: "Niemand weiß, ob noch geliefert wird"

Extreme Lieferengpässe gibt es auch überall dort, wo Material mit viel Energie hergestellt wird. Baustoffe, die sonst innerhalb von zwei bis drei Wochen verfügbar waren, haben jetzt Lieferzeiten von bis zu acht Monaten, sagt Sven Kroglowski, Bauleiter beim Baugeschäft Reese aus Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde): "Am vergangenen Freitag hat ein Hersteller von Ziegelsteinen angekündigt, dass sie ab dem Abend einfach keine Aufträge mehr annehmen." Er hätte zwar noch bestellt, wisse aber weder zu welchem Preis, noch ob es überhaupt geklappt hat.

Rund 130 gewerbliche Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen derzeit auf dem Bau. Wo immer möglich setze man gerade andere Materialien ein. Bauleiter Kroglowski sorgt sich aber davor, dass die gesamte Materiallieferung zum Erliegen kommt: "Dann müssen die Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen." Das ist zwar noch nicht abzusehen, allerdings bereitet sich das Unternehmen auf den möglichen Ernstfall vor.

Private Bauherren sind verständnisvoller

Auf den etwa 20 Baustellen des Baugeschäfts Reese fällt es nicht nur den Mitarbeitern auf, dass es schleppend vorangeht. Immer wieder muss Bauleiter Kroglowski auch den Auftraggebern die Lage erklären: "Dabei stoßen wir momentan bei Privatkunden auf größeres Verständnis als bei Auftraggebern im öffentlichen Bereich." Letztere verweisen auf geltende Gesetze und darauf, dass die Rechtsabteilung Verzögerungen und Verteuerungen erst einmal prüfen müsse. Dabei sei er bemüht, alles transparent darzustellen und dokumentiert vorsorglich, Material so früh wie möglich bestellt zu haben. Doch was nicht da ist, so Kroglowski, kann man eben auch nicht verbauen.

Volle Auftragsbücher, ungewisse Zukunft

Trotz des Materialmangels spielt das Thema Kurzarbeit für die meisten Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein im Moment noch keine große Rolle, sagt Michael Saß von der Handwerkskammer in Lübeck: "Das ist aber eine absolute Momentaufnahme. Die Situation entwickelt sich ja gerade sehr dynamisch." Weil viele Handwerker mit einem größeren Vorlauf arbeiten, sei die Auftragssituation für das nächste Quartal noch recht stabil. Für die Zeit danach könne es aber auch im Handwerk schwieriger werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Handwerk