Barmer rechnet mit Preisexplosion in der Altenpflege Stand: 24.06.2022 12:12 Uhr Die Barmer Schleswig-Holstein geht davon aus, dass viele Senioren in der Altenpflege künftig Hunderte Euro mehr zahlen müssen pro Monat. Hintergrund ist die gesetzlich festgelegte Tariftreuepflicht.

Ab dem 1. September müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege nach Tarif bezahlt werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Pflegekassen einen Versorgungsvertrag mit stationären Pflegeeinrichtungen schließen können. In Einrichtungen, die ihr Pflegepersonal bislang nicht nach Tarif bezahlt haben, wird es nach Angaben der Barmer deshalb zu "teils horrenden Steigerungen des Eigenanteils" kommen. Die Krankenkasse geht davon aus, dass diese Auswirkungen insbesondere in Schleswig-Holstein massiv zu spüren sein werden, da hier bisher vergleichsweise wenig Einrichtungen tarifgebunden sind oder eine Anlehnung an Tarifwerke haben.

Barmer: Steigerungen von 30 Prozent oder mehr

"Wir werden Steigerungen bei den Eigenanteilen in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen von 30 Prozent und mehr erleben", sagte Bernd Hillebrandt, Landesgeschäftsführer der Barmer in Schleswig-Holstein. "In Extremfällen kann die Steigerung bis zu 100 Prozent betragen." Bislang seien in Schleswig-Holstein die Eigenanteile in der Pflege gegenüber dem Bundesvergleich unterdurchschnittlich gewesen. Die Angleichung an die Tariflöhne werde bundesweit die gleichen Auswirkungen auf die Eigenanteile haben.

"Aufgrund der neuen Berechnung kommt es in Schleswig-Holstein zu der absurden Situation, dass nichttarifgebundene Einrichtungen höhere Stundenlöhne zahlen müssten als tarifgebundene Einrichtungen", erklärte Hillebrandt. Es sei damit zu rechnen, dass der Anteil der Bewohner, die auf Sozialhilfe angewiesen seien, deutlich steigen werde.

