Bahn-Streik ab Donnerstag trifft auch Schleswig-Holstein hart Stand: 30.08.2021 20:23 Uhr Die Marschbahn, der Fernverkehrszug von Kiel nach München oder die Regionalbahn: Von Donnerstag an müssen sich Pendler und Reisende im Land wegen des Warnstreiks der GDL auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

120 Stunden, also fünf Tage - so lange will die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) von Donnerstag (2.9.) an den Personenverkehr bei der Bahn bestreiken. Es wäre damit einer der längsten Warnstreiks im Schienenverkehr überhaupt. Der Streik soll am Donnerstag um 2 Uhr beginnen und den Regional- ebenso wie den Fernverkehr betreffen. Laut Hartmut Petersen von der GDL-Nord werden alle Verbindungen in Schleswig-Holstein beeinträchtigt sein. Die Menschen sollten sich daher schon jetzt über Alternativen oder Fahrgemeinschaften Gedanken machen, so Petersen. Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben ein Viertel der üblichen Zugverbindungen bis Dienstag (7.9.) kommender Woche anbieten. So lange soll der Streik andauern.

AUDIO: Bahnstreik ab Donnerstag: Auch SH betroffen (1 Min) Bahnstreik ab Donnerstag: Auch SH betroffen (1 Min)

GDL fordert mehr Geld und Corona-Prämie

Die Gewerkschaft GDL fordert für die kommenden 28 Monate unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld und außerdem eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn will erst später und in Stufen zahlen. Außerdem will das Unternehmen eine längere Laufzeit des Tarifvertrages. Das jüngste Angebot der Deutschen Bahn stammt laut GDL von Anfang Juni. Nach Ansicht von Petersen muss sich das Unternehmen jetzt bewegen. "In der letzten Woche hat Bahnvorstand Richard Lutz ja eigentlich ziemlich deutlich gemacht, dass es kein anderes Angebot gibt. Ich hoffe, dass jetzt mal das Denken einsetzt, dass er eben nur mit einem Angebot diesen Tarifkonflikt beenden kann. Das wünsche ich mir für alle Bahnreisenden und unsere Mitglieder, denn so kann es ja nicht weitergehen", sagte Petersen.

Pro Bahn: "Katastrophe für alle Zugreisenden"

Kritik an dem Warnstreik kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der stellvertretende Landesvorsitzende, Hans-Uwe Kolle, spricht von einer "Katastrophe für alle Zugreisenden" und hofft, dass Gewerkschaft und Bahn wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die GDL ruft zum dritten Streik innerhalb kurzer Zeit auf. Die jüngste Arbeitsniederlegung liegt noch keine Woche zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2021 | 20:00 Uhr