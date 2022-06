Bad Segeberg: Vorfreude und Proben vor Karl-May-Premiere

Karrenbauer und Hehn vor Karl-May-Premiere: "Proben, proben, proben" Stand: 17.06.2022 20:15 Uhr Die Gaststars der Karl-May-Spiele sind aufgeregt und wollen endlich loslegen - in einer Woche das erste Mal vor großem Publikum in Bad Segeberg. Als Gaststars sind in dieser Saison Sascha Hehn und Katy Karrenbauer dabei.

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat das Karl-May-Ensemble am Freitag in der Kalkberg-Arena erste Szenen des diesjährigen Stücks "Der Ölprinz" vorgestellt. Mit dabei waren Sascha Hehn und Katy Karrenbauer als Gaststars. Nur einer fehlte: Winnetou gespielt von Alexander Klaws. Er hatte sich am Morgen krank gemeldet. Bis zur Premiere am 25. Juni soll er wieder fit sein. Klaws' Text übernahm erst einmal Regisseur Ulrich Wiggers. Nach der Vorführung gaben Karrenbauer und Hehn einen Einblick von ihren ersten Tagen am Kalkberg.

Vor vier Wochen war die Begrüßung im Rathaus in Bad Segeberg. Heute stehen Sie in Kostüm hier und hatten das erste kleine Publikum vor sich, was ist das für ein Gefühl?

Sascha Hehn: Vor vier Tagen kam zum ersten Mal das Gefühl auf: Jetzt habe ich Spaß - richtig Spaß. Das ist alles ein Gewöhnungsprozess. Eine Riesenarena. Viel um einen herum. Tiere, Action, Musik, alles neu. Jetzt wird es heimisch. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen.

Katy Karrenbauer: Es ist einfach toll. Es ist jetzt auch mit mehr Leuten drin sehr schön. Man muss ein Gefühl dafür kriegen: Wie ist das eigentlich, wenn man gegen eine Menschenwand guckt? Wir wünschen uns natürlich 8.000 Zuschauer. Wir freuen uns auf die Saison - und dass wir jetzt endlich nach zwei Jahren loslegen dürfen.

Wie ist es denn für sie miteinander zu spielen?

Katy Karrenbauer: Also ich war ja als Jugendliche - wie alle anderen Frauen in dem Alter - in Sascha Hehn verliebt. Das ist ein toller Kollege auf Augenhöhe. Das ist eben auch ganz wichtig, dass man gerne miteinander spielt, dass man auch gerne zusammen ist, denn man arbeitet zusammen.

Sascha Hehn: Wir sind eine Familie. Auch Alex macht das hervorragend. Es ist genau der richtige Weg. Er hat die richtige Ausstrahlung.

Katy Karrenbauer: Ich finde, er ist ein ganz toller Kollege. Ganz, ganz motiviert und ganz weit vorne. Er ist mit sehr viel Disziplin dabei. Da können wir uns alle auch noch einmal ein Schippchen von abschneiden.

In einer Woche soll Premiere sein, was passiert bis dahin noch?

Sascha Hehn: Proben, proben, proben. Wir brauchen Proben für Ton, für Übergänge, Zeit, Musik, das Timing. Die Pyrotechnik ist jetzt richtig dran - die nächsten Tage. Wir müssen wissen, wo es überall kracht und was alles passiert um uns herum.

Katy, Sie haben heute schon eine Tanzeinlage gezeigt. Im Sand der Kalkberg Arena - mit Kostüm bei 25 Grad. Es wird eine anstrengende Saison, oder?

Katy Karrenbauer: Das wird anstrengend. Aber seit dreieinhalb Wochen mach ich täglich so 8.000 bis 10.000 Schritte. Arena rauf, Arena runter. Wir laufen auch hinter den Bühnen treppauf, treppab. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich es leider absagen muss. Ich werde das körperlich überhaupt nicht schaffen. Aber das ist ja alles eine Sache des Trainings.

Das Interview führte NDR Reporterin Doreen Pelz.

42 Mal soll "Der Ölprinz" bis Anfang September aufgeführt werden. Die zuständige Kalkberg GmbH rechnet in diesem Jahr mit insgesamt 300.000 Zuschauern.

