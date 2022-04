Anzahl von E-Rollern wird in Lübeck beschränkt Stand: 09.04.2022 12:06 Uhr E-Roller oder auch sogenannte E-Scooter gehören in vielen Städten zum Alltag. Oftmals versperren sie jedoch Geh- und Radwege. Kiel und Lübeck wollen die Anzahl der Roller deshalb begrenzen.

Sie stehen an vielen Straßenecken und leider oftmals auch im Weg: E-Roller, auch E-Scooter genannt. Die Stadt Lübeck hat deshalb mit den insgesamt fünf Anbietern eine Begrenzung der Anzahl beschlossen. Maximal 2.000 E-Scooter dürfen jetzt durch Lübeck rollen, teilte der Stadtverkehr mit und nannte als Grund dieser Vereinbarung: Das E-Roller-Aufkommen in Lübeck soll so gesteuert werden, dass das Stadtbild nicht allzu sehr darunter leidet.

Kiel will feste Stationen und Sperrbereiche

In Lübeck und auch in Kiel erreichen Polizei und Ordnungsamt immer wieder Beschwerden über falsch abgestellte und achtlos liegen gelassene E-Roller mitten auf Gehwegen oder an Straßen. Als Konsequenz arbeitet Kiel an einem Konzept, das feste Stationen zum Abstellen von E-Rollern sowie Sperrbereiche vorsieht. Weil immer mehr E-Scooter unterwegs sind, gibt es laut Verkehrssicherheitsbericht auch deutlich mehr Unfälle damit. In Kiel zum Beispiel hat sich die Zahl von 2020 auf 2021 verdreifacht.

