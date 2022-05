Acht Bürgermeisterwahlen in Schleswig-Holstein Stand: 08.05.2022 08:00 Uhr Neben der Landtagswahl werden heute in acht Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins auch neue Bürgermeister und Bürgermeisterinnen bestimmt. In Malente, Bad Schwartau, Altenholz, Eckernförde, Quickborn, Rellingen, Bad Oldesloe und Bargteheide stehen einer oder mehrere Kandidierende zur Wahl.

Bürgermeisterwahl in Malente

In Malente (Kreis Ostholstein) stellt sich die amtierende Bürgermeisterin Tanja Rönck (parteilos) zur Wiederwahl. Sie ist seit 2016 im Amt und hat unter anderem touristische Neuansiedlungen wie das Hotel "Gut Immenhof" unterstützt. Im Falle ihrer Wiederwahl setzt Rönck, so schreibt sie auf ihrer Homepage, auf eine nachhaltige und sinnvolle Mobilität und möchte den Ausbau der sogenannten Mobilitätsdrehscheibe am Bahnhof auf den Weg bringen. Im Gegensatz zu Rönck wird ihr 54-jähriger Mitbewerber Heiko Godow von einem breiten Parteienbündnis unterstützt. Er setzt bei seiner Bewerbung auf drei Leitgedanken: die Neugestaltung der Zusammenarbeit zwischen Selbstverwaltung und Verwaltung, Fehlermanagement und Optimierung von Verfahrens-und Projektabläufen sowie eine breite Bürgerbeteiligung. Eine Stichwahl würde am 22. Mai stattfinden.

Bürgermeisterwahl in Bad Schwartau

Für die Bürgermeisterwahl in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) haben insgesamt vier Kandidatinnen und Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Uwe Brinkmann (parteilos) ist seit 2016 amtierender Bürgermeister Bad Schwartaus und setzt im Falle einer Wiederwahl unter anderem auf den sofortigen Neubau der Grundschule Cleverbrück und auf eine Erweiterung des Städtebaus. Die 54-jährige Katrin Engeln von den Grünen tritt unter dem Slogan "Heimat für Generationen" an. Sie möchte sich für eine gute Nachbarschaft und eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen. Ihre Mitbewerberin, die parteilose Nadine Widerhold, setzt unter anderem auf das Thema zeitgemäße Digitalisierung in Schulen und Verwaltung sowie eine Stärkung des Gesundheitsstandortes. Justin Heurer (parteilos) ist mit Abstand der jüngste Bewerber. Der 20-Jährige setzt auf Themen wie Förderung von bezahlbarem Wohnraum und mehr Lademöglichkeiten für Elektroautos. Eine Stichwahl würde am 22. Mai stattfinden.

Bürgermeisterwahl in Altenholz

Wer bestimmt künftig über die Geschicke von Altenholz? In der Gemeinde des Kreises Rendsburg-Eckernförde kandidiert Amtsinhaber Carlo Ehrich (SPD) nicht erneut. Mike Bachau von der CDU, Andre Wilkens von der SPD und der parteilose Matthias Fehrke möchten Nachfolger Ehrichs für die nächsten sechs Jahre werden. Wahlberechtigt sind etwa 8.300 Einwohner. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sollte keiner die absolute Mehrheit erlangen, also mehr als 50 Prozent, dann findet eine Stichwahl am 22. Mai statt.

Bürgermeisterwahl in Eckernförde

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gibt es vier Kandidierende: Jenny Kannengießer, Iris Ploog, Klaus Sälzer und Christoph Schleusener. Sie wollen am 1. Januar 2023 als Bürgermeisterin oder Bürgermeister ins Rathaus einziehen. Ins Amt gewählt ist der Kandidierende, der mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Sollte am Sonntag keiner der vier Bewerber und Bewerberinnen diese Mehrheit erhalten, entscheidet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidierenden mit der höchsten Stimmzahl. Sollte eine Stichwahl notwendig werden, findet sie am 29. Mai statt.

Bürgermeisterwahl in Rellingen

In Rellingen (Kreis Pinneberg) gibt es mit Amtsinhaber Marc Trampe nur einen Kandidaten. Der parteilose Politiker ist seit Oktober 2016 Bürgermeister der Gemeinde im Kreis Pinneberg. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Trampe leitet die Verwaltung und die Einrichtungen der Gemeinde Rellingen mit rund 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bürgermeisterwahl in Quickborn

In der Stadt Quickborn (Kreis Pinneberg) fordern zwei Kandidaten den Amtsinhaber Thomas Köppl (CDU) heraus: der Quickborner FDP-Parteichef Thomas Beckmann und der Hamburger SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Tim Stoberock. Alle drei Kandidaten sind von ihren Parteien vorgeschlagen worden oder werden von ihnen unterstützt. Bei den vergangenen beiden Bürgermeisterwahlen gewann Thomas Köppl die Wahlen jeweils mit wenigen Stimmen Unterschied. Eine Stichwahl würde am 29. Mai stattfinden.

Bürgermeisterwahl in Bargteheide

Die amtierende Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht (parteilos) tritt wieder an und will sechs weitere Jahre Verwaltungschefin in Bargteheide (Kreis Stormarn) bleiben. Sie geht als Einzelbewerberin ins Rennen, wird aber von den Grünen unterstützt. Die Verwaltungsfachwirtin Gabriele Hettwer (parteilos) ist ein gemeinsamer Wahlvorschlag der CDU, SPD, FDP und der Wählergemeinschaft für Bargteheide (WfB). In Bargteheide sind 13.244 Menschen wahlberechtigt. Die Amtszeit der neuen Bürgermeisterin beginnt dann am 15. September.

Bürgermeisterwahl in Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) können rund 19.500 Wahlberechtigte ab 16 Jahren entscheiden, wer ab 1. Oktober 2022 für sechs Jahre an der Spitze der Oldesloer Stadtverwaltung steht. Die vom Gemeindewahlausschuss zugelassenen Bewerber sind Amtsinhaber Jörg Lembke und Energiemanager Tom Winter. Lembke (parteilos) ist seit 2016 Bürgermeister und geht als Einzelbewerber ins Rennen und wird von der Wählergeminschaft FBO und den Freien Wählern unterstützt. Winter (parteilos) ist Stadtverordneter in der Stadtfraktion und wird von den Grünen und der Partei die Linke unterstützt.

