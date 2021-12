Abwasser-Probleme in Krempel: Reparierte Pumpen im Test Stand: 02.12.2021 11:23 Uhr Seit einem Monat müssen sich viele Krempeler wegen eines Rohrbruchs stark einschränken: beim Duschen, Waschen und "Zur-Toilette-gehen". Jetzt könnte bald endlich alles wieder normal laufen.

Ein vorsichtiges Aufatmen in dem kleinen Ort Krempel im Kreis Dithmarschen: Heute sollen die reparierten Pumpen ausprobiert werden. 120 Haushalte müssen sich seit vier Wochen einschränken, weil die Kanalisation ausgefallen war. Die Ursache: ein Rohrbruch in einer Pumpstation, der die komplette Technik zerstörte. Und an dieser Technik war das halbe Dorf angeschlossen.

Duschen und waschen beim Nachbarn

Es war hart für die betroffenen Krempeler, das alles zu verdauen. Duschen, Geschirr spülen, Klamotten waschen - alles musste eingeschränkt werden. Und auch der Gang zur Toilette führte eher zum hilfsbereiten Nachbarn, bei dem die Abwasserabfuhr noch funktionierte. Seit dem Rohrbruch haben Saugwagen täglich das Schmutzwasser aus Auffangschächten vor den Häusern gepumpt. Nun hoffen alle, dass die Pumpen, die heute zum ersten Mal wieder eingeschaltet werden, auch funktionieren.

Alles wieder gut in ein paar Tagen?

Dann wird kontrolliert, ob alles das, was durch die Rohrleitungen fließen soll, auch tatsächlich fließt. Und wenn der Abfluss frei und problemlos klappt, dann könnten das Fremdduschen und der aushäusige Toilettengang für die betroffenen Krempeler in ein paar Tagen endlich ein Ende haben.

