ADAC erwartet lange Staus wegen Rückreiseverkehr Stand: 12.08.2022 14:19 Uhr Erst der Urlaub, dann der Stau: Am Sonntag enden in Schleswig-Holstein die Sommerferien und das könnte für volle Straßen sorgen. Der ADAC rechnet wegen der vielen Urlaubsrückkehrer mit zahlreichen Staus.

Von einer zu erwartenden "Urlauberlawine", spricht der ADAC - und warnt: Besonders auf der A1 und der A7 könnte es voll werden. Denn zum einen werden viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner auf den Autobahnen unterwegs sein, die aus dem Urlaub zurückkommen, zum anderen werden auch viele Autofahrer aus Richtung Süden erwartet, die bei dem schönen Wetter am Wochenende ans Meer fahren wollen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern enden an diesem Wochenende die Sommerferien, am kommenden Mittwoch dann auch in Hamburg.

ADAC rät Stoßzeiten am Wochenende zu meiden

Hinzu kommen Baustellen auf den Autobahnen, an denen es schnell zu Staus kommen kann, zum Beispiel auf der A23 zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Halstenbek-Krupunder. Dort ist in beiden Fahrtrichtungen nur eine Spur befahrbar. Ein Nadelöhr für viele Ostsee-Urlauber und -Urlauberinnen ist weiterhin die A1 nördlich von Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Neustadt i.H.-Mitte steht dem Verkehr in Richtung Süden nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der ADAC empfiehlt deshalb die Spitzenzeiten zu meiden - also lieber nicht Freitagnachmittag, Sonnabendvormittag oder Sonntagnachmittag fahren.

