3.000 Schüler demonstrieren in Pinneberg für Frieden in der Ukraine Stand: 11.03.2022 15:15 Uhr Tausende Schüler sind heute in Pinneberg auf die Straße gegangen, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Laut Polizei nahmen rund 3.000 Menschen teil.

"Frieden", "Kein Krieg" und "Stoppt Putin" - das waren nur einige Botschaften, die die Schülerinnen und Schüler auf ihre Transparente und Schilder geschrieben haben. Sie zogen auf unterschiedlichen Routen durch die Stadt in Richtung Drosteiplatz. Mehrere Schulen beteiligten sich an der Aktion - unter anderem die Johannes-Brahms-Schule, die Theodor-Heuss-Schule oder auch die Berufsschule Pinneberg. In der Pinneberger Innenstadt gab es am Vormittag einige Behinderungen im Straßenverkehr. Auch Busse konnten einige Stunden nur eingeschränkt fahren.

Weitere geplante Aktionen für den Frieden

Auch am Wochenende finden zahlreiche Veranstaltungen zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung statt.

Sonnabend, 12. März



Norderstedt, ab 15 Uhr auf dem Rathausmarkt

Malente, ab 11 Uhr am Rathaus (

Bahnhofstraße 31)

Glinde, ab 14 Uhr auf dem Marktplatz

Flensburg, ab 19 Uhr Benefizkonzert auf dem Museumsberg

Schleswig, ab 17 Uhr Friedensdemo und ab 19 Uhr Benefizkonzert (auf der Freiheit 86)

Sonntag, 13. März



Flensburg, ab 19 Uhr im Stadttheater mit Benefizkonzert

