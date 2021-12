183 Omikron-Fälle in Dänemark nachgewiesen Stand: 05.12.2021 17:45 Uhr Die Zahl der bestätigten Infektionen mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron ist in Dänemark sprunghaft gestiegen - laut den dänischen Behörden eine besorgniserregende Entwicklung.

183 Infektionen mit Omikron seien in Dänemark nachgewiesen geworden, teilten die dänischen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Damit habe sich die Zahl der nachgewiesenen Fälle innerhalb von 48 Stunden mindestens verdreifacht. Diese Entwicklung sei besorgniserregend, so die Behörden in Kopenhagen.

Dänemark hatte Corona-Schutzmaßnahmen ausgeweitet

Wegen Omikron hatte Dänemark - wie viele andere Länder auch - die Corona-Schutzmaßnahmen ausgeweitet: In öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Gesundheitseinrichtungen gilt seit Montag wieder eine Maskenpflicht. Die neue Corona-Variante wurde vor rund einer Woche in Südafrika entdeckt und weist im Vergleich zum bisherigen Virus 32 Mutationen auf. Es wird vermutet, dass die Mutation deshalb schneller übertragbar ist. Omikron wurde seither in rund zwei Dutzend Ländern nachgewiesen - auch in Deutschland.

