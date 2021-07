"Unser Schatz": Arne-Torben Voigts kommt nach Hannover Stand: 04.06.2021 14:45 Uhr Die Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen" macht am Sonnabend, 17. Juli, von 12 bis 15 Uhr Station am Ballhofplatz in Hannover. Moderator Arne-Torben Voigts ist gespannt auf Ihre Erinnerungsstücke.

Besitzen Sie auch Dinge, die mit der Geschichte des Landes verbunden sind? Die suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen" zum 75. Geburtstag unseres Bundeslandes. Moderator Arne-Torben Voigts wird in mehreren Regionen vor Ort sein, um Ihre persönlichen Erinnerungsgegenstände entgegenzunehmen und sich Ihre Geschichte dazu erzählen zu lassen. Sie können mit ihrem Gegenstand einfach vor Ort vorbeikommen: Ob eine alte Feuerwehrkluft, eine Münze oder die Eintrittskarte zu einem ganz außergewöhnlichen Konzert - viele Gegenstände können die bewegte Vergangenheit Niedersachsens erzählen und NDR Niedersachsen möchte die Geschichte des Bundeslandes mit diesen historischen Gegenständen erlebbar machen. Arne-Torben Voigts wird vor Ort von einem Reporterteam begleitet, so dass Ihre Begegnungen auch dokumentiert werden. An folgenden Terminen nimmt er Ihre "Schätze" entgegen:

Sonnabend, 17. Juli, Hannover, Ballhofplatz, 12 Uhr bis 15 Uhr

Wir möchten zunächst so viele Erinnerungsstücke wie möglich in Fernsehen, Hörfunk und online zugänglich machen. Die Suche für "Unser Schatz für Niedersachsen" gipfelt dann im Oktober in einer Ausstellung, in der die interessantesten Gegenstände gezeigt werden - zunächst im Foyer des Großen Sendesaales des Landesfunkhauses in Hannover und anschließend im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover. Darüber hinaus wird die Geschichte der ausgewählten Fundstücke am Freitag, 8. Oktober, ab 20.15 Uhr in einer 90-minütigen Sendung im NDR Fernsehen erzählt. Wenn Sie auch ein Erinnerungsstück besitzen, das mit der Geschichte des Landes verbunden ist - kommen Sie doch zu einem der Termine mit Arne-Torben Voigts. Wenn Sie nicht vor Ort sein können: Machen Sie ein Foto von Ihrem "Schatz" und teilen Sie mit uns auf diesem Weg Ihre Erlebnisse - vielen Dank!

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.06.2021 | 19:30 Uhr