Stand: 19.09.2024 11:15 Uhr Unfall in Wieren: Auto prallt gegen Schild, Haltestelle und Baum

In Wieren (Landkreis Uelzen) sind am Mittwoch ein 68-Jähriger und eine 62-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, saß der 68-Jährige am Steuer des Wagens, als das Auto zunächst mit einem Verkehrsschild zusammenstieß. Demnach prallte das Auto daraufhin gegen eine gemauerte Bushaltestelle und drehte sich. Einige Meter weiter kollidierte das Heck des Wagens schließlich mit einem Baum, hieß es. Der Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

